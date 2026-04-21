서울아레나 K-POP 성지로···오세훈 “K-엔터타운 창동으로 강북 경제 견인”

내년 상반기 K-POP 성지 서울아레나 개관 2027년 창동 문화관광 특정개발진흥지구 지정 “외국인관광객 3000만명 시대 여는 중심공간”

내년 상반기 서울 도봉구 창동에 3만명 규모를 수용할 수 있는 K-POP 공연장 서울아레나가 문을 연다. 서울시는 2027년 창동 일대를 ‘창동 문화·관광 특정개발진흥지구’로 지정해 ‘K-엔터타운, 창동’ 으로 만들기 위한 제도적 지원에 나선다. 지역 브랜드 인지도를 높이기 위해 창동역은 ‘서울아레나역’ 또는 ‘K-엔터타운역’을 병기한다.

오세훈 서울시장은 이런 내용이 담긴 ‘글로벌 문화중심지 K-엔터타운, 창동’ 조성 계획을 21일 발표했다. 지역 경제를 활성화시키고 엔터산업 육성을 통한 일자리 창출로 창동을 동북권 경제활력 거점으로 만드는 것이 목표다.

K-엔터타운 창동 조성에는 총 2조7000억원 규모의 예산이 투입된다. 지난해까지 민간 및 공공자본이 총 2조가 투입됐고, 올해에는 7000억원의 예산이 신규 투입된다. 이를 위해 시는 ‘창동 문화관광 특정개발진흥지구’로 지정해 자금융자와 세제지원, 용적률 완화 같은 인센티브를 제공해 민간 투자를 촉진할 예정이다.

아울러 시는 창동을 서울아레나를 중심으로 연중 글로벌 공연 등의 문화행사가 끊이지 않는 ‘라이브 스테이지(Live Stage)’ 도시로 탈바꿈시킨다. 연 100회 이상 3만명이 찾는 공연을 서울아레나에서 열고, 공연을 외부에서 실시간 공유하고 함께 즐길 수 있는 생중계 시스템 ‘커넥티브 라이브’를 도입한다. 커넥티브 라이브는 서울아레나의 공연을 다양한 지역거점으로 송출해 여러 공간에서 같은 공연을 경험할 수 있도록 하는 서비스다.

문화가 산업과 일자리를 이끌고 지역경제 활력으로 이어지게 만드는 ‘라이브 인더스트리(Live Industry)’ 도 조성한다. 이를 위해 시는 창동역 인근에 있는 저이용 부지와 노후 기성 상업지에 용적률 최대 1300% 등의 인센티브를 적용해 관광숙박과 기업 업무공간을 도입한다.

서울아레나 내 조성되는 대중음악지원시설은 공공이 직접 운영하며 성장 가능성이 높은 기업의 음악콘텐츠 제작과 유통을 지원할 예정이다. 창업공간인 ‘창동 아우르네’와 문화산업단지 ‘씨드큐브 창동’에도 스타트업 입주공간을 마련해 다양한 지원에 나선다.

공연 관람객이 숙박과 여가, 미식 등 여행의 모든 일정을 창동에서 즐기고 오래 머물 수 있도록 기반시설을 확대한 ‘라이브 시티(Live City)’도 실현한다.

시에 따르면 K-POP 공연 관람객 중 외국인 비중은 30~40%로 체류 활동 비중이 90% 이상이다. 관람이 체류로 이어지고 있는 만큼 시는 체류형 관광 기반을 구축해 관람객이 머무는 시간을 늘려 지역 내 소비를 유도할 계획이다.

시는 이동이 하나의 관광코스가 되도록 창동역~서울아레나~중랑천을 잇는 ‘문화예술 테마거리’를 비롯한 다양한 투어 루트를 개발하고, 서울 동북권 명소인 중랑천과 도봉산도 관광자원으로 적극 활용할 방침이다.

오세훈 서울시장은 “창동을 비롯한 상계 일대는 서울 동북권의 문화예술 거점이자, 외국인관광객 3000만명 시대를 여는 중심공간으로 서울의 미래를 책임질 탄탄한 경제 코어가 될 것”이라며 “창동을 비롯한 강북의 성장은 서울의 도시경쟁력은 물론 강북 주민 삶의 질을 높이는 것이 본질”이라고 말했다.