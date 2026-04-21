‘에너지산업 최신 흐름 한 눈에’···‘국제그린에너지엑스포’, 22~24일 개최

대구시는 오는 22일부터 사흘간 엑스코에서 ‘국제그린에너지 엑스포’를 개최한다고 21일 밝혔다.

국내 최대 에너지 분야 산업전시회로 올해는 기후에너지환경부가 공동 주최하는 국가 에너지산업 행사로 치러진다. 28개국, 327개사가 참여하는 등 총 1011개부스 규모로 열릴 전망이다.

이번 행사는 글로벌 에너지 산업의 최신 기술을 공유하고 실질적인 비즈니스 성과를 창출하는 장이 될 것으로 보인다.

태양광 셀·모듈 분야에서 생산량 기준 세계 10대 기업 중 6곳, 인버터 분야에서도 세계적으로 손꼽히는 기업 10곳 중 9곳 등 글로벌 기업이 대거 참여해 차세대 혁신 기술을 선보인다.

올해는 ‘영농형 태양광 특별관’을 처음 선보인다. 이 곳에서는 농지 보존과 재생에너지 확대를 동시에 실현할 수 있는 다양한 기술과 해결책을 소개할 예정이다.

또한 ‘대한민국 재생에너지 정책 및 기술혁신 로드맵 컨퍼런스’를 통해 재생에너지 기술 로드맵과 햇빛소득마을 정책 방향 등이 발표된다.

대구시는 올해 특히 글로벌 비즈니스 플랫폼 기능을 한층 강화했다고 밝혔다. 101개 해외 구매자가 참여하는 비즈니스 수출상담회를 통해 국내 기업의 해외 네트워크 확대와 수출 판로 개척을 지원할 예정이다.

‘대·중소기업 상생 협력 구매상담회’도 신설된다. 공공기관 30곳이 수요처로 나서 중소기업의 혁신 기술을 발굴하고 실제 구매 계약까지 이뤄질 것으로 예상된다.

이밖에 전시회 기간에는 ‘2026 국제미래에너지 컨퍼런스’가 함께 열린다. 글로벌 석학과 비즈니스 리더들이 최신 에너지 흐름을 심도 있게 다룰 예정이다. 전시회 관련 세부 사항은 국제그린에너지엑스포 누리집을 통해 확인하면 된다. 사전등록 시 무료로 관람할 수 있다.

김정기 대구시장 권한대행(행정부시장)은 “이 행사는 미래에너지 기술과 산업 발전을 위한 세계적인 에너지 비즈니스 플랫폼으로 자리 잡았다”면서 “대구시도 에너지 대전환이라는 시대적 과제에 대응하기 위해 지속적으로 협력해 나가겠다”고 말했다.