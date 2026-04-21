창간 80주년 경향신문

책 안 읽는 젊은 세대? ‘텍스트힙’이 바꿨다···1020 문학책 구매, 3년째 두자릿수 증가

완독

경향신문

공유하기

  • 카카오톡

  • 페이스북

  • X

  • URL 복사

  • 이메일

보기 설정

글자 크기

  • 보통

  • 크게

  • 아주 크게

컬러 모드

  • 라이트

  • 다크

  • 베이지

  • 그린

컬러 모드

  • 라이트

  • 다크

  • 베이지

  • 그린

본문 요약

지난해 10대가 가장 많이 구매한 책은 정대건의 소설 <급류>였다.

젊은 세대를 중심으로 한 '텍스트힙' 트렌드 속에 문학책을 읽는 10~20대가 늘어나고 있다.

21일 예스24에 따르면 올해 1분기 10∼20대의 소설·시·희곡 분야 도서 구매량은 전년 같은 기간보다 13.6% 늘었다.

인공지능 기술로 자동 요약된 내용입니다. 전체 내용을 이해하기 위해 본문과 함께 읽는 것을 추천합니다.
(제공 = 경향신문&NAVER MEDIA API)

내 뉴스플리에 저장

책 안 읽는 젊은 세대? ‘텍스트힙’이 바꿨다···1020 문학책 구매, 3년째 두자릿수 증가

입력 2026.04.21 10:41

수정 2026.04.21 11:20

펼치기/접기
  • 고희진 기자

  • 기사를 재생 중이에요

10~20대 올 1분기 구매량 전년동기비 13% 늘어

2024년·지난해 전체 구매량도 각각 38%, 15%↑

문학책은 소설 인기···정대건 ‘급류’ 10대서 1위

지난 3월 2일 서울 교보문고 광화문점에서 사람들이 책을 고르고 있는 모습. 이준헌 기자

지난 3월 2일 서울 교보문고 광화문점에서 사람들이 책을 고르고 있는 모습. 이준헌 기자

지난해 10대가 가장 많이 구매한 책은 정대건의 소설 <급류>였다. 젊은 세대를 중심으로 한 ‘텍스트힙’(Text Hip) 트렌드 속에 문학책을 읽는 10~20대가 늘어나고 있다.

21일 예스24에 따르면 올해 1분기 10∼20대의 소설·시·희곡 분야 도서 구매량은 전년 같은 기간보다 13.6% 늘었다. 2024년과 2025년 전체도 각각 전년 대비 38.1%, 15.3% 늘어난 데 이어 증가세가 3년 연속 이어지고 있다. 지난해 10대와 20대 독자의 국내 도서 리뷰 수도 전년 대비 각각 113.1%, 35.0% 증가했다.

문학책 중에서도 소설의 인기가 두드러졌다. 지난해 10대가 가장 많이 구매한 책은 정대건의 소설 <급류>였다. 이어 한로로 <자몽살구클럽>(2위), 양귀자 <모순>(5위), 한강 <소년이 온다>(8위) 등 10위권 내에 한국 소설이 4권이었다.

20대의 경우 자격증 취득과 취업을 위한 학습서가 강세를 보였으나 이를 제외하면 <모순>을 가장 많이 샀다.

올해 1∼3월 1020 세대의 베스트셀러(학습서 제외)는 <자몽살구클럽>이었다.

젊은 세대들은 단순히 책을 읽는 데서 그치지 않고 기록을 남겨 공유하거나, 독서모임을 통해 소통하는 등 참여형 독서 흐름을 만들고 있다고 예스24는 전했다. 예스24는 “텍스트힙 트렌드와 맞물려 기록과 소통 중심의 독서 방식이 확산하면서 젊은 세대의 독서는 개인의 취향을 드러내고 타인과 교류하는 하나의 라이프스타일로 자리 잡았다”고 설명했다.

영문번역(English Translation)
  • AD
  • AD
  • AD
뉴스레터 구독
닫기

전체 동의는 선택 항목에 대한 동의를 포함하고 있으며, 선택 항목에 대해 동의를 거부해도 서비스 이용이 가능합니다.

보기

개인정보 이용 목적- 뉴스레터 발송 및 CS처리, 공지 안내 등

개인정보 수집 항목- 이메일 주소, 닉네임

개인정보 보유 및 이용기간- 원칙적으로 개인정보 수집 및 이용목적이 달성된 후에 해당정보를 지체없이 파기합니다. 단, 관계법령의 규정에 의하여 보존할 필요가 있는 경우 일정기간 동안 개인정보를 보관할 수 있습니다.
그 밖의 사항은 경향신문 개인정보취급방침을 준수합니다.

보기

경향신문의 새 서비스 소개, 프로모션 이벤트 등을 놓치지 않으시려면 '광고 동의'를 눌러 주세요.

여러분의 관심으로 뉴스레터가 성장하면 뉴욕타임스, 월스트리트저널 등의 매체처럼 좋은 광고가 삽입될 수 있는데요. 이를 위한 '사전 동의'를 받는 것입니다. 많은 응원 부탁드립니다. (광고만 메일로 나가는 일은 '결코' 없습니다.)

레터 받기 취소하기
뉴스레터 구독
닫기

닫기
닫기

뉴스레터 구독이 완료되었습니다.

개인정보 수집 및 이용
닫기

개인정보 이용 목적- 뉴스레터 발송 및 CS처리, 공지 안내 등

개인정보 수집 항목- 이메일 주소, 닉네임

개인정보 보유 및 이용기간- 원칙적으로 개인정보 수집 및 이용목적이 달성된 후에 해당정보를 지체없이 파기합니다. 단, 관계법령의 규정에 의하여 보존할 필요가 있는 경우 일정기간 동안 개인정보를 보관할 수 있습니다.
그 밖의 사항은 경향신문 개인정보취급방침을 준수합니다.

닫기
광고성 정보 수신 동의
닫기

경향신문의 새 서비스 소개, 프로모션 이벤트 등을 놓치지 않으시려면 '광고 동의'를 눌러 주세요.

여러분의 관심으로 뉴스레터가 성장하면 뉴욕타임스, 월스트리트저널 등의 매체처럼 좋은 광고가 삽입될 수 있는데요. 이를 위한 '사전 동의'를 받는 것입니다. 많은 응원 부탁드립니다. (광고만 메일로 나가는 일은 '결코' 없습니다.)

닫기
댓글