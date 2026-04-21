대구, ‘문화예술기획자’ 14기 교육생 모집···실습형 프로그램 집중 운영

대구문화예술진흥원은 올해 ‘차세대 문화예술기획자 양성 과정’ 교육생을 모집한다고 21일 밝혔다.

이는 문화예술기획 분야 진출을 희망하는 청년의 기획 역량을 키워주고 현장 중심의 실무 경험 기회도 주는 인재 양성 프로그램이다.

대구지역에 거주하는 만 19~39세로 문화예술기획에 관심이 있거나 향후 관련 분야로 진출을 희망하는 이는 누구나 지원 가능하다. 기획 경험이 없어도 무관하며, 평소 떠올랐던 아이디어를 워크숍과 멘토링 과정을 통해 실제로 구현해 보고 싶은 청년 등도 동참할 수 있다고 진흥원은 설명했다.

교육은 오는 6월부터 3개월 간 진행(14차시)된다. 강의 중심 교육에서 벗어나 다양한 문화예술 현장을 직접 경험하고 기획 프로젝트까지 직접 수행하는 실습형 프로그램으로 운영될 예정이다.

주요 프로그램으로는 문화예술기관·축제·복합문화공간 등 우수사례 현장답사, 기획서 작성법·예산 수립·홍보 및 마케팅 전략 등 실무 중심 워크숍, 조별 프로젝트를 통한 실제 기획안 작성 및 발표 등이 있다.

특히 조별 기획 프로젝트를 통해 우수 기획안으로 선정된 팀은 이듬해 해당 기획안을 실현할 수 있는 기회도 얻게 된다. 희망자는 다음 달 18일까지 대구문화예술진흥원 누리집 등을 참고해 지원하면 된다.

방성택 대구문화예술진흥원 문화예술본부장은 “여름방학 시기에 비슷한 관심사를 가진 또래들과 함께 뜻깊은 경험을 할 수 있는 좋은 기회인 만큼 많은 청년들이 지원하길 바란다”고 말했다.