전남도, 조선산업 체질개선 본격화···정비·설계·친환경 핵심사업 추진

전남도가 조선산업 체질 개선을 본격화한다. 건조 중심 구조에서 벗어나 설계, 정비, 핵심 기자재를 아우르는 친환경·고부가가치 핵심사업 3건을 추진한다. 조선산업의 무게중심을 단순 건조에서 기술과 부품, 정비까지 넓히겠다는 것이다.

전남도는 21일 “중소조선 함정 MRO 글로벌 경쟁력 강화지원사업, 중소조선 설계 엔지니어링 기술지원사업, 친환경 선박용 극저온 단열시스템 생산제조 기반구축사업 등 조선산업 전후방 분야 핵심사업을 추진한다”고 밝혔다.

중소조선 함정 MRO 글로벌 경쟁력 강화지원사업은 전남도가 부산·울산·경남과 함께 추진하는 사업이다. 2026년부터 5년간 총 495억원 규모로 중소조선소와 기자재 기업의 함정 유지·보수·정비 분야 진출, 산업 전환, 전문인력 양성 등을 지원한다.

중소조선 설계 엔지니어링 기술지원사업도 부산·경남과 함께 추진한다. 2026년부터 2030년까지 총 240억원을 투입해 대형 조선소 의존도가 높았던 설계 기술의 자생력을 높이고, 친환경 선박 신모델 개발 등 중소형 조선소의 설계 경쟁력 강화를 뒷받침한다.

친환경 선박용 극저온 단열시스템 생산제조 기반구축사업은 전남도 단독 사업이다. 올해부터 5년간 총 292억원을 투입해 LNG 극저온 단열시스템의 생산, 공정 검증, 품질 확보 기반을 구축한다. 이를 통해 한국형 극저온 화물창 모델 개발과 기술 자립, 해외 라이선스 비용 부담 완화를 추진한다.

전남도는 앞서 4월 초 조선해양 생산공정혁신 AX 지원 기반구축사업에도 선정됐다. 오는 7월부터 2030년까지 총 231억원을 들여 전남 영암군 대불자유무역지역에 조선산업 AX 실증센터를 건립할 계획이다.

전남도는 이번 사업들을 바탕으로 설계와 제조, 정비, 핵심 기자재가 맞물리는 지능형 첨단 조선산업으로 전환을 가속화할 방침이다.

김기홍 전략산업국장 “전남 조선산업은 지난 AX실증센터에 이어 이번에 선정된 3개 사업을 통해 현재의 호황에 만족하지 않고 한 단계 더 도약하는 계기를 마련했다”며 “앞으로도 고부가가치와 기술집약 분야를 집중 육성해 경쟁력을 높이겠다”고 말했다.