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중 함선 일본 규슈 섬 통과, ‘자위대의 대만해협 통과 대항조치일 수도”

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본문 요약

중국 해군 함선 2척이 지난 19일 일본 규슈 남서부의 섬 사이를 통과해 동중국해에서 태평양 쪽으로 빠져나갔다고 요미우리신문이 21일 보도했다.

방위성에 따르면 중국 해군의 구축함과 프리깃함이 19일 오전 11시쯤 가고시마현 요코아테 섬 남서쪽 약 60㎞ 해역에서 북동쪽으로 이동해 아마미오 섬과 요코아테 섬 사이를 지나 태평양으로 빠져나갔다.

요미우리는 방위성이 일본 해상자위대 호위함 '이카즈치'가 지난 17일 대만해협을 통과한 데 대한 대항 조치일 수 있다고 보고 있다고 전했다.

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중 함선 일본 규슈 섬 통과, ‘자위대의 대만해협 통과 대항조치일 수도”

입력 2026.04.21 11:11

수정 2026.04.21 11:17

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  • 김기범 기자

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지난 20일(현지시간) 필리핀 마닐라 교외 캠프 아기날도에서 열린 연례 합동 훈련 ‘발리카탄’에 참가한 일본 자위대 도시카쓰 무샤 육장보(한국군의 소장격·왼쪽)이 미국 해병 장교와 대화를 나누고 있다. AFP연합뉴스

지난 20일(현지시간) 필리핀 마닐라 교외 캠프 아기날도에서 열린 연례 합동 훈련 ‘발리카탄’에 참가한 일본 자위대 도시카쓰 무샤 육장보(한국군의 소장격·왼쪽)이 미국 해병 장교와 대화를 나누고 있다. AFP연합뉴스

중국 해군 함선 2척이 지난 19일 일본 규슈 남서부의 섬 사이를 통과해 동중국해에서 태평양 쪽으로 빠져나갔다고 요미우리신문이 21일 보도했다.

방위성에 따르면 중국 해군의 구축함과 프리깃함(호위함)이 19일 오전 11시쯤 가고시마현 요코아테 섬 남서쪽 약 60㎞ 해역에서 북동쪽으로 이동해 아마미오 섬과 요코아테 섬 사이를 지나 태평양으로 빠져나갔다.

요미우리는 방위성이 일본 해상자위대 호위함 ‘이카즈치’가 지난 17일 대만해협을 통과한 데 대한 대항 조치일 수 있다고 보고 있다고 전했다. 이카즈치는 미국과 필리핀 주관으로 진행되는 연례 합동 훈련 ‘발리카탄’에 참여하기 위해 필리핀으로 향했다.

일본은 발리카탄에 육상자위대원 1000명을 포함한 병력 1400명을 파견했다. 자위대 파견 규모로는 역대 최대이며 일본이 2차 세계대전 이후 필리핀 영토에 전투병력을 파견하는 것은 처음이다. 해상자위대는 호위함 이세, 이카즈치, 수송함 시모키타, US-2 구난 비행정을, 항공자위대는 C-130H 수송기를, 육상자위대는 사거리 약 100km의 88식 지대함 유도탄을 파견했다.

일본은 지난해까지는 참관국으로서 재난 상황에서의 응급구조 등 비전투 요원을 중심으로 참여해 왔으며, 본격적인 참여는 이번이 처음이다. 올해 중동 문제에 발 묶인 미국을 일본이 남중국해에서 보완해 주는 형국이다.

중국 정부는 자위대 호위함 이카즈치의 지난 17일 대만 해협 진입에 대해 “평화와 안정을 파괴하려는 위험한 음모를 드러냈다”고 비판했다. 궈자쿤 중국 외교부 대변인은 20일 정례 브리핑에서 “전례 없는 도발”이라고 말했다. 그는 발리카탄 훈련 관련 질문에 “지역 평화와 안정을 훼손해서는 안 되며, 제3자의 이익을 표적으로 삼거나 해를 끼쳐서는 안 된다”고 말했다.

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