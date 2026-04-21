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안동 사과 ‘스마트농업 효과’···생산·품질·노동 효율 개선

입력 2026.04.21 11:11

경북 안동시 노지 스마트농업 시범단지에 설치된 해충트랩. 안동시 제공

경북 안동시 노지 스마트농업 시범단지에 설치된 해충트랩. 안동시 제공

경북 안동시가 도입한 스마트농업 솔루션이 기후변화 속에서도 사과 생산 안정성을 높이고 있는 것으로 나타났다.

안동시는 노지 스마트농업 시범단지에 디지털 기반 스마트농업 솔루션을 적용한 결과 생산성과 품질, 노동 효율이 개선된 것으로 확인됐다고 21일 밝혔다.

안동시에 따르면 2023년 봄철 이상기후로 전국 사과 생산량이 전년 대비 30.3% 감소했지만, 시가 조성한 노지 스마트농업 시범단지 생산량은 오히려 소폭 증가했다. 기후 재난 상황에서도 안정적인 생산 기반을 확보한 것으로 분석된다.

병해충 및 폭염 피해 감소 효과도 뚜렷했다. 한국미래농업연구원의 IT 트랩 기반 예찰 서비스를 활용해 방제 시점을 정밀 분석한 결과, 해충 피해율은 2021년 16%에서 2025년 1.6%로 크게 낮아졌다.

2025년 기록적 폭염 속에서도 시범단지 농가 상품과율은 81.2%를 유지했다. 정밀 관수와 차광 기술을 결합해 일소 피해를 최소화한 것이 주요 요인으로 꼽힌다.

노동력 절감 효과도 확인됐다. 스마트폰 기반 원격 제어와 자동 관수 시스템 도입으로 2024년 기준 관수 노동시간은 도입 전보다 38.3% 줄었다.

안동시는 이 같은 성과를 바탕으로 스마트농업 적용 범위를 확대할 계획이다. 안동시 관계자는 “일부 지역에 집중된 스마트 솔루션을 확대해 사과 산업 경쟁력을 강화할 방침”이라고 말했다.

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