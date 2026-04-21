서울시, 제조업 기반 지킨다···‘뿌리산업 지원허브’ 가동

글로벌 공급망 불안과 중국과의 경쟁 심화로 제조업의 기반 약화가 우려되면서 서울시가 ‘뿌리산업’ 지원에 나선다.

서울시는 2021년부터 운영하는 ‘서울기계금속제조지원센터’를 ‘서울뿌리산업지원허브’로 확대해 이달부터 본격적인 사업에 나선다고 21일 밝혔다.

기존 지원은 기계·금속 소공인을 대상으로 작업환경 개선과 제조공정 개선, 시제품 제작과 디지털화 등에 중점을 뒀다. 뿌리산업지원허브는 여기에 산업지능형 소프트웨어, 엔지니어링 설계 등 차세대 공정기술 등을 포함해 지원 범위를 확대한다.

뿌리산업은 금형·용접·주조 등 자동차, 반도체, 로봇 등 주력 제조업의 부품과 공정을 떠받치는 기반 산업이다. 완제품에 직접 드러나지는 않지만, 이 기반이 흔들리면 제조업 경쟁력도 함께 약해진다. 최근 산업지능형 소프트웨어 등 지능화 공정까지 포함되며 미래 제조업 경쟁력의 핵심으로 부상했다.

지난해 한국생산기술연구원 실태조사에 따르면 서울에는 4496개의 뿌리기업이 있다. 이 중 55.8%인 2508개가 영등포·구로·금천구에 몰려 있다. 특히 지능화 공정 분야 사업체 비중이 전국 대비 높은 수준을 보여 서울은 전통 제조기반과 첨단 공정기술이 결합한 산업구조를 갖춘 것으로 분석됐다.

뿌리산업지원허브는 수치제어(CNC) 선반, 휴대용 성분분석기, 금속레이저 절단기 등의 시설을 갖추고 있다. 장비 지원 외에도 전문가 컨설팅도 제공한다. 컨설팅은 인증·자격, 기술고도화, 자동화, 디지털전환 등 4개 분야에서 총 20개사를 지원한다. 컨설팅 완료 기업에는 향후 지원사업 신청 시 가점을 부여한다.

또한 자동화 공정 구축사업에 5개 기업을 선정해 기업당 최대 3000만원을 지원한다. 스마트 제조 지원사업은 10개 기업을 선정해 업체당 최대 4000만원을 지원한다. 뿌리산업에 대한 긍정적 인식을 확산하기 위해 가족 뿌리기업 2곳과 전문 뿌리기업 5곳을 선발해 기업 홍보 콘텐츠 제작도 지원할 예정이다.

이수연 서울시 경제실장은 “서울뿌리산업지원허브를 중심으로 전통 제조업의 경쟁력을 높이고 첨단산업으로의 전환을 적극적으로 지원하겠다”고 밝혔다.