“교섭 요구가 죽음으로 돌아왔다”···민주노총 전북본부, CU 원청 책임 촉구

CU 물류센터서 화물노동자 숨져 “구조적 타살에 공권력도 방조” 비판

“사람이 죽었습니다. 화물노동자의 죽음은 우연한 사고가 아니라, 책임을 회피하고 대체수송을 강행한 자본이 몰아넣은 구조적 타살입니다.”

세계노동절을 열흘 앞둔 21일 오전, 전북도청 앞은 분노와 침통함이 뒤섞인 성토의 장으로 변했다. 민주노총 전북본부는 이날 기자회견을 열고 전날 경남 진주에서 발생한 화물노동자 사망 사고를 ‘원청의 교섭 거부와 공권력의 방조가 빚은 참사’라고 했다. 노동계는 이번 비극을 두고 “정당한 교섭 요구가 죽음으로 되돌아오는 비정한 노동 현실의 단면”이라며 비판했다.

사고는 지난 20일 오전 10시 32분쯤 진주시 CU 진주물류센터 앞에서 벌어졌다. 배송기사 처우 개선과 원청교섭을 요구하며 지난 5일부터 파업 중이던 화물연대 조합원들을 향해 사측이 투입한 2.5t 대체 수송 차량이 돌진했다. 이 사고로 전남 소속 50대 조합원이 심정지 상태로 병원에 옮겨졌으나 끝내 숨졌고 동료 2명도 중경상을 입어 병원에서 치료 중이다.

당시 현장은 경찰 통제 아래 30여 대의 탑차가 출차를 강행하던 상황이었다. 생존권을 지키기 위해 차량을 막아섰던 노동자들은 경찰의 묵인과 사측의 강행군 사이에서 끝내 목숨을 잃었다. 경찰은 운전자를 특수상해 혐의로 긴급체포하고 전담 수사팀을 구성했으나 노동계는 “위험 신호를 묵인하며 참사를 키운 경찰 역시 책임에서 자유로울 수 없다”고 목소리를 높였다.

갈등의 발단은 ‘진짜 사장’의 부재였다. 화물연대 CU지회는 다단계 하청 구조에서 비롯된 저운임과 원청의 관리 책임 회피를 비판하며 BGF리테일의 직접 교섭을 요구해 왔다. 하지만 CU를 운영하는 BGF리테일은 “개별 운송사와의 위탁 계약 구조상 직접적인 사용자 지위가 아니다”라는 법적 논리만 되풀이하며 대화를 거부해 왔다.

민주노총 전북본부는 “원청교섭 요구를 외면하고 대체수송이라는 극단적 맞대응으로 일관한 기업의 오만이 결국 노동자를 사지로 내몰았다”고 비판했다. 이들은 현대자동차 등 지역 내 대형 원청 기업뿐만 아니라 전북도와 14개 시·군 등 지방정부 역시 간접고용 구조 개선에 책임 있게 나설 것을 요구했다.

올해는 ‘근로자의 날’이 제 이름인 ‘노동절’을 되찾고 공무원과 교사까지 포함한 전면 공휴일로 지정된 상징적인 해다. 그러나 현장의 노동자들에게 명칭의 변화는 아직 멀기만 하다. 민주노총은 올해를 ‘원청교섭 원년’으로 선포하고 실질적 권리 보장을 위한 투쟁의 수위를 높이겠다는 방침이다.

이민경 민주노총 전북본부장은 “다가오는 6월 3일 지방선거는 노동자의 생명을 경시해온 정치와 행정을 심판하는 엄중한 계기가 될 것”이라며 “진보정치의 강화와 노동자 정치세력화를 통해 노동이 중심이 되는 지역사회를 만들겠다”고 강조했다.