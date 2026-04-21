용기 챙겨가 음식 포장하면 2000원 돌려줘요···전국 첫 도입 청주시, 참여 매장 확대

‘두찜’ 등 3개 프랜차이즈 업체 매장 21곳 추가 보상제 매장, 총 6개 프랜차이즈 91곳으로 늘어

충북 청주에서는 다회용기를 챙겨가 음식점에서 백숙과 삼계탕 등 음식을 포장하면 음식값 일부를 돌려받을 수 있다.

21일 청주시에 따르면 시는 오는 22일 ‘지구의 날’을 맞아 다회용기로 음식을 포장하면 지역화폐로 보상해 주는 ‘개인용기 포장주문 보상제’ 참여 매장을 대폭 확대한다.

이번에 보상제에 참여하는 곳은 ‘두찜’, ‘길성이백숙’, ‘길가옆에누룽지삼계탕’ 등 3개 프랜차이즈 업체 청주지역 21개 매장이다.

기존 참여 업체인 왕천파닭, 본죽·본죽&비빔밥, 탕화쿵푸 마라탕을 포함해 보상제가 운영되는 매장은 총 6개 프랜차이즈 91개소로 늘어났다. 시민들은 치킨, 죽, 마라탕에 이어 배달·포장 수요가 많은 찜닭과 백숙 등의 메뉴에서도 혜택을 받을 수 있게 됐다.

시민이 직접 매장에 전화해 ‘개인용기 가져갈게요’라고 말하며 포장주문을 하고 음식과 ‘개인용기’ 문구가 인쇄된 영수증을 받아 가면 된다. 이후 영수증을 청주시 자원순환 공공앱인 ‘새로고침’에 인증하면 청주페이 2000원이 지급된다. 단, 배달앱을 통한 주문은 보상에서 제외된다.

시는 배달·포장 중심의 소비문화로 매년 늘어나고 있는 일회용 플라스틱 쓰레기를 줄이고, 친환경 소비 실천을 유도하기 위해 지난해 9월 전국에서 처음으로 이번 사업를 시작했다.

시에 따르면 보상제 도입 이후 이날 현재까지 620여명의 시민이 참여했다.

청주시는 프랜차이즈 가맹점뿐만 아니라 청주지역 개인 음식점도 이 사업에 참여할 수 있도록 대상을 꾸준히 확대해 나갈 계획이다.

김한용 청주시 자원순환팀 주무관은 “하루 평균 3~5명의 시민이 보상제에 참여해 지역 화폐를 받아 가고 있다”며 “시민들이 더욱 편리하게 친환경 소비를 실천할 수 있도록 참여 매장을 지속 확대해 나갈 계획”이라고 말했다.