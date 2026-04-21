마약 성분에 노출된 연어가 한 것은 ‘과로’였다···대조군보다 1.9배 더 헤엄쳐

스웨덴 연구진, 대서양 연어 8주간 탐구 과도하게 헤엄…주당 이동량 1.9배 증가 에너지 지나치게 소진해 생존에 악영향

마약 사용자 몸에서 소변 등에 섞여 배출되는 찌꺼기, 즉 대사물질이 자연계에 사는 야생 동물에게 흡수되면 이상 행동이 유발될 수 있다는 사실이 처음 규명됐다. 현재 도시 하수처리장에서는 마약 대사물질을 걸러낼 수 없어 생태계 교란을 막기 위한 대책이 요구된다.

스웨덴 농업과학대 과학자들을 중심으로 한 국제 공동 연구진은 마약 관련 성분이 자연계에 사는 야생 동물에게 이상 행동을 일으킬 수 있다는 점을 확인해 20일(현지시간) 국제학술지 ‘커런트 바이올로지’에 발표했다.

연구진은 대서양 연어 105마리를 어떤 약물에도 노출되지 않은 대조군과 코카인 노출군, 코카인이 체내를 거쳐 나오는 대사물질 ‘벤조일에고닌’ 노출군으로 35마리씩 구분했다. 코카인과 벤조일에고닌은 초소형 캡슐에 눌러 담은 뒤 조금씩 방출되게끔 연어 몸에 삽입했다. 연어가 약물로 오염된 물에서 사는 듯한 조건을 구현한 것이다.

연구진은 연어를 면적이 1912㎢(서울시 약 3배)에 이르는 스웨덴의 베테른 호수에 풀었다. 연어 몸에는 추적기를 달아 이동 경로와 거리를 8주 동안 관찰했다.

그러자 벤조일에고닌에 노출된 연어에게서 이상 행동이 확인됐다. 연구진은 논문에서 “대조군보다 주당 이동거리가 1.9배나 길었다”고 했다. 벤조일에고닌으로 인해 연어의 뇌와 신경계가 고장 나면서 필요하지 않은 신체 활동을 녹초가 되도록 한 것이다. 반면 대조군과 코카인 노출군에게서는 유의미한 이상 행동이 관찰되지 않았다.

현재 전 세계 마약 사용자는 약 3억명이다. 이들이 소변 등으로 몸 밖에 배출하는 벤조일에고닌 같은 물질을 현재 하수 처리장 기술로는 걸러내기 어렵다. 이 때문에 자연환경이 오염될 수 있다는 우려가 과학계에서는 꾸준히 제기돼 왔다.

그동안은 실험실에 놓인 동물을 통해서만 관련 연구가 진행됐는데, 이번 연구진은 자연계 속 야생 동물을 통해 이런 우려가 현실화할 수 있다는 점을 처음 입증한 것이다.

연어가 벤조일에고닌이 유발한 과도한 신체 활동으로 몸속 에너지를 너무 많이 소진하면 번식이나 성장을 제대로 하기 어렵다. 익숙하지 않은 먼 구역까지 헤엄칠 일도 늘어나기 때문에 천적과 맞닥뜨릴 가능성까지 커진다. 벤조일에고닌 노출이 결과적으로 개체 수 감소를 일으킬 수 있다는 얘기다.

연구진은 “야생 동물에게 영향을 줄 만한 마약 오염이 어느 지역에 얼마나 확산했는지 확인하는 것이 향후 연구의 목표”라고 설명했다.

마약 대사물질이 자연계 야생 동물을 오염시키는 일은 인류에게 “이 생선을 안심하고 먹을 수 있을까” 같은 우려도 키우게 한다. 이에 따라 마약에 대한 사회적 대응책 강화와 하수처리장 기술 개선을 요구하는 학계 목소리에도 힘이 실릴 것으로 보인다.