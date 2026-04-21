이태원 특조위, 박희영 용산구청장 고발 검토

10·29 이태원 참사 진상규명과 재발 방지를 위한 특별조사위원회(특조위)가 조만간 박희영 용산구청장을 고발하기로 했다.

특조위는 21일 오전 56차 위원회를 열고 ‘10·29 이태원 참사 진상규명조사 현황과 향후 과제 보고’를 진행했다. 이날 회의에서 특조위 관계자는 “향후 박 용산구청장에 대한 고발 가능성을 검토해 의안으로 제출하겠다”며 “그즈음 진상규명조사 향후 과제를 발표할 것 같다”고 밝혔다. 오는 28일 57차 위원회에서 박 구청장에 대한 고발 안건이 올라올 예정이며 고발의 구체적 내용도 나올 것으로 보인다.

특조위 조사 등을 종합하면 박 구청장은 참사 당일이었던 2022년 10월29일 오후 10시59분에 참사 현장에 도착했고, 구청에는 두 시간쯤 뒤에 갔다. 그는 약 두 시간 동안 참사 현장에 머무르며 ‘경광봉’을 드는 등 행동을 했다. 박 구청장을 비롯한 구청 직원들은 참사 당일 밤부터 새벽까지 총 6차례 열렸던 소방재난본부의 상황판단 회의에 아무도 참석하지 않았다. 최근 특조위 청문회에서 박 구청장은 이태원 참사 직후 사실과 다른 내용이 담긴 구청 보도자료를 “몰랐다”고 말하다가, 보좌진이 “종이로 전달했다”고 진술하자 “안 읽어봤다”고 말을 바꿨다.

이날 회의의 보고 내용엔 구조적 원인 규명, 희생자·피해자 권리 침해 사항, 수사요청 및 고발 진행 사항, 청문회에서 확인된 주요 확인 사항이 담겼다.

구조적 원인 규명은 ‘초기 대응 및 상황 전파 실패’, ‘지휘 체계 마비 및 재난 책임 방기’, ‘사후 은폐 조작 정황’, ‘위험 환경 방치 및 경비 공백’ 등이 포함됐다. 희생자·피해자 권리 침해 사항엔 ‘유가족 명단 은폐 및 정보 접근 제한’, ‘공적 추모 의미 축소’ ‘공적 발언으로 인한 혐오 담론 확산’ 등이 담겼다.

수사 요청 및 고발 진행은 ‘용산소방서 지휘부 수사 요청’, ‘청문회 불출석 및 선서 거부에 대한 고발’이, 청문회를 통한 확인된 내용으로는 ‘용산구청장의 전단지 제거 지시에 따른 초기 대응 공백 초래’와 ‘재난 의료체계의 실질적 붕괴’ 등이 담겼다.

보고 안건을 들은 유가족들은 분노를 터뜨리기도 했다. 한 유가족은 “진상규명 조사 성과 및 확인 상황 내용이 이미 유가족들이 다 알고 있는 내용이고 평이하다”며 “청문회까지 거쳤는 데도 (진상 규명에 대한) 어떤 확신이나 확고한 의지가 전혀 보이지 않는다”고 말했다. 이에 송 위원장은 “기대에 못 미치는 점 죄송하게 생각한다”고 했다.

특조위가 전 용산소방서장에 대해 수사 의뢰한 건에 대해선 조만간 기소 여부가 결정될 것으로 보인다. 이날 회의에서 또 다른 유가족이 “검경합수팀에 용산소방서장 관련해 수사 의뢰한 것이 90일 다 돼가고 있는데 진척 상황이 어떻게 되냐”는 질문에 특조위 관계자는 “오는 27일이 수사 요청 이후 3개월 되는 시점인데, 그즈음 기소 여부가 결정되지 않을까 싶다”며 “어제 합수팀과 통화하니 최종 결론 나면 위원회에 상황 먼저 전달하겠다고 했다”고 말했다.