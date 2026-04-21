트럼프 ‘이란 핵시설 완전히 파괴’ 또 주장…“잔해 파내는 일 길고 어려울 것”

도널드 트럼프 미국 대통령이 20일(현지시간) 소셜미디어(SNS) 트루스소셜에 이란의 핵시설을 완전히 파괴했다는 주장을 다시 올렸다. 트럼프 대통령은 이날 밤 “‘미드나잇 해머(한밤의 망치)’ 작전은 이란 내 핵먼지 시설을 완전하고 철저하게 파괴했다”면서 이같이 주장했다. 트럼프 대통령은 이어 “그렇기 때문에 그 잔해를 파내는 일은 길고 어려운 과정이 될 것”이라고 덧붙였다. 트럼프 대통령은 이날 올린 게시글에서 자신의 주장에 별다른 근거를 제시하지는 않았다.

미드나잇 해머 작전은 지난해 6월 미국이 B-2 폭격기 등을 동원해 이란 내 주요 핵시설 3곳을 폭격했던 작전을 말한다. 당시 미군은 트럼프 대통령 지시 하에 포르도와 나탄즈, 이스파한 등 이란의 3개 핵 시설을 공격한 바 있다.

핵먼지는 트럼프 대통령이 이란의 농축 우라늄을 지칭할 때 주로 사용하는 표현이다. 이란의 농축 우라늄은 미국과 이란 사이의 종전 협상에서 주요 쟁점 중 하나로 꼽힌다.

앞서 트럼프 대통령은 지난 17일 협상 타결을 낙관하며 이란이 농축 우라늄 비축분을 미국에 넘기기로 했다고 주장한 바 있다. 그러나 에스마일 바가이 이란 외교부 대변인은 “이란의 농축 우라늄은 어디로도 이전되지 않을 것”이라고 반박하고 나섰다.

트럼프 대통령의 이번 언급은 앞서 CNN 방송 등이 이란 전쟁과 맞물린 트럼프 대통령의 기존 주장을 놓고 사실과 다르다는 기사를 내보낸 것을 반박하려는 취지로 풀이된다.