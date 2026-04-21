울산시 도시철도 1호선 건설 본격화··· 우선시공분 공사 착수

울산시가 지역 숙원 사업인 도시철도 1호선 건설의 본격적인 공사에 들어갔다. 국내 최초 수소전기트램을 도입해 도심 교통체계를 대대적으로 개편한다는 계획이다.

21일 울산시에 따르면 도시철도 1호선 사업자 ‘한신공영 컨소시엄’이 21일부터 우선시공분 공사에 착수했다고 밝혔다. 우선시공분 공사는 전체 공정 중 지반 보강과 가설 시설물 설치 등을 미리 진행해 전체 공사 기간을 효율적으로 관리하고 안전을 확보하기 위한 단계다.

도시철도 1호선 건설은 태화강역에서 신복교차로에 이르는 10.85㎞ 구간에 정거장 15개를 설치하는 사업이다. 총사업비 3814억 원이 투입되며, 약 45개월의 공사 기간을 거쳐 오는 2029년 말 개통을 목표로 한다.

울산시는 그간 속도감 있는 사업 추진을 위해 설계와 시공을 동일한 사업자가 맡는 ‘설계·시공 일괄 입찰(턴키)’ 방식을 택했다. 2023년 타당성 재조사 통과 이후 약 2년 만에 착공에 이르렀다. 오는 10월까지 국토교통부의 최종 사업계획 승인을 받아 본공사를 시작할 방침이다.

도시철도 1호선이 완공되면 도심 접근성이 획기적으로 개선되어 출퇴근 시간이 단축되고, 역세권 활성화를 통한 지역 경제 활성화 효과도 클 것으로 기대된다. 이와 함께 시는 북울산역과 야음사거리를 잇는 도시철도 2호선의 예비타당성조사 통과를 위해 행정 역량을 집중하고 있다.

울산시 관계자는 “시민들에게 안전하고 쾌적한 교통 복지를 제공하고, 지속적인 인프라 확충을 통해 지역 내 균형 발전을 앞당길 것”이라고 말했다.