현대차, 인도 친환경 삼륜 전기차 시장 공략…8년 만에 결실

인도 삼륜차 생산업체 TVS와 공동개발 협약 정의선 회장, 모디 총리와 8년 전 개발 약속

현대자동차가 인도 삼륜차 생산업체와 개발 협약을 맺고 마이크로모빌리티 시장 공략에 나섰다. 2018년부터 인도의 친환경 이동 수단 사업에 관심을 쏟았던 현대차그룹은 8년만에 숙원을 이루게 됐다.

현대차는 20일(현지시간) 인도 델리에서 삼륜차 생산업체인 TVS 모터 컴퍼니와 ‘삼륜 전기차(EV)의 개발 및 상용화를 위한 공동개발 협약’을 체결했다고 밝혔다.

현대차는 이번 협약으로 전기 오토바이와 초소형 전기차 등 친환경 이동 수단인 마이크로모빌리티 공급에 활로가 생겼다고 평가했다. 특히 인도에 삼륜 EV 보급 확대를 목표로 하겠다고 밝혔다.

새로 개발하는 삼륜 EV엔 안전과 편의 사양이 대거 적용된다. 미래 지향적인 외관도 특징이다. 현대차는 “인도 현지 고객에게 차별화된 이동 경험을 선사할 수 있을 것으로 기대한다”고 밝혔다.

두 회사는 인도의 도로 환경과 인프라를 고려한 맞춤형 차량을 설계할 예정이다. 또 삼륜 EV 생산에 필요한 주요 부품을 인도 현지에서 조달해 인도 자동차 부품 산업 생태계를 강화하고 고용 창출을 끌어낼 계획이다. 현대차는 차량 엔지니어링과 디자인을, TVS는 차량 생산과 판매를 총괄한다.

현대차에 따르면 나렌드라 모디 인도 총리와 정의선 현대차그룹 회장은 2018년 ‘한-인도 비즈니스 포럼’에서 처음으로 친환경 이동 수단 필요성에 대해 처음으로 교감을 나눴다. 정 회장은 이후 인도 시장에 최적화된 새로운 모빌리티 개발 검토를 지시했다.

2024년 현대차 인도법인 상장(IPO) 당시 현지를 방문한 정 회장은 모디 총리와 다시 만나 신규 모빌리티 디자인 방향성을 논의하며 협력 의지를 재확인했다. 현대차는 “8년의 세월 동안 공들여 온 노력의 결실”이라고 설명했다.

고중선 현대차 경영전략담당 전무는 “현대차는 핵심 시장인 인도의 교통 환경 개선에 이바지할 수 있는 방안을 꾸준히 모색해 왔다”며 “TVS와 협업은 이러한 고민에서 출발한 전략적 선택”이라고 밝혔다.