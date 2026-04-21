인천공항서 이달말 국내 최초 ‘여객기→화물기 개조사업’ 시작

인천공항에사 이달말 국내 처음으로 여객기를 화물기로 개조하는 항공기 개조사업이 시작된다.

인천국제공항공사는 인천공항 북서측 첨단복합항공단지 내 이스라엘 IAI사의 항공기 개조시설에서 보잉 B777 여객기가 화물기로 개조될 예정이라고 21일 밝혔다. 2001년 개항 이후 인천공항에서 항공기가 개조되는 것은 이번이 처음이다.

여객기를 화물기로 개조하는 작업은 일반적으로 120일 정도 걸리지만, 이번에 초도기(첫 정비 항공기)에는 기술 인력의 숙련도와 첫 작업임을 감안, 180일 후인 오는 10월쯤 출고될 예정이다.

인천공항공사는 항공기 개조는 한 대당 110억원이 소요된다고 설명했다. IAI사는 연간 최대 6대의 항공기를 개조할 예정이다.

인천공항 첨단복합항공단지 234만㎡에는 IAI사와 함께 티웨이항공과 대한항공 각각 항공기정비(MRO)를 조성하고 있다

저비용항공사(LCC)인 티웨이항공이 1522억원을 투입해 국내 처음으로 정비시설을 조성하고 있고, 대한항공이 1700억원을 투입한다.

인천공항공사는 향후 도장이 가능한 폐인팅 격납고와 엔진·부품정비시설도 유치할 예정이다.

인천공항공사는 2032년까지 항공기 전문 개조·정비시설을 유치해 인천공항경제권을 구축할 방침이다.

이럴 경우 국내 항공기의 해외 정비물량이 국내로 이전하면서 5000여개의 일자리 창출과 10년간 연평균 1조원의 생산유발효과가 기대된다.

김범호 인천국제공항공사 사장직무대행은 “첨단복합항공단지를 차질없이 구축해 국제항공 MRO 시장에서의 경쟁력을 강화하고 한국 항공산업의 도약을 이끌겠다”고 말했다.