국내 전기차 ‘100만대’ 넘어섰다…올해 신규 등록 10만대

국내 전기차 누적 등록 대수가 처음으로 100만대를 돌파했다. 전기차 통계가 공식적으로 잡히기 시작한 2017년 이후 9년 만이다.

기후에너지환경부는 올해 전기차 보급 증가 추세에 따라 4월 셋째 주(14일) 연간 신규 등록대수 10만대를 넘어섰다고 21일 밝혔다.

올해 국내 전기차 보급대수는 지난달까지 8만3533대였다가, 이달 셋째 주(~17일)까지 2만3406대가 추가로 보급돼 10만대를 넘어섰다. 한 해 동안 가장 많은 전기차가 팔렸던 지난해보다 3개월 빠른 추세다.

지난해에는 7월 둘째 주에, 2024년은 9월 둘째 주에 10만대 보급을 달성했다. 차종별로는 전기승용 9만1373대, 전기승합 311대, 전기화물 1만5091대가 보급됐다.

전기차 신차 비중은 41만5746대 중 8만3533대로 20.1%(3월 기준)로 집계됐다. 전기차 신차 비중은 2024년 8.9%에서 지난해 13%로 10%를 넘어섰고, 올해 20%대에 진입했다.

같은 기간 국내 전기차 누적 등록 대수는 100만대를 돌파했다. 전기차 누적 등록 대수는 2020년 3월 10만대에서 2023년 9월 50만대를 넘어선 뒤 지난 15일 100만대를 넘어섰다.

기후부는 “제조사의 다양한 신차 출시와 가격 할인, 정부 전기차 보조금 확대, 최근 중동 상황에 따른 고유가 흐름이 전기차 수요 확대에 영향을 미친 것으로 보인다”고 설명했다.

전기차 수요 증가에 따라 지방자치단체의 전기차 보조금은 빠른 속도로 소진되고 있다. 지자체에서 준비한 전기차 보조금 1차 공고물량이 소진돼 보조금 신청·접수를 중단하고 있는 상황이다.

기후부는 하반기 지방비 물량이 남아있는 지자체는 보조금 공고 시기를 앞당기도록 하고, 예산 편성이 어려운 지자체는 국비를 활용해 보조금이 우선 지급될 수 있도록 허용할 방침이다.

앞서 기후부는 추가경정예산으로 승용차 2만대, 화물차 9000대분의 전기차 보조금을 추가로 확보했다. 추경 이후 올해 전기차 보조금 예산 물량은 승용차 28만대, 승합차 3800대, 화물차 4만5000대다.

김성환 기후부 장관은 “올해는 전기차 100만대 시대를 여는 역사적인 한 해로 기록될 것”이라며 “국민들께서 전기차 이용에 불편을 느끼지 않도록 정부 차원의 실효성 있고 속도감 있는 대책을 추진하겠다”고 말했다.