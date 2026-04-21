오세훈 “정부 주택정책, 사업속도 늦춰···신속한 추진 이행할 것”

오세훈 서울시장이 21일 서울시청 집무실에서 '수도권 재건축·재개발조합연합회' 관계자들을 만나 정비 사업 사업성 개선과 신속한 추진을 위한 각종 의견과 현장의 어려움을 들었다.

오 시장은 이 자리에서 "주택 공급이라는 시대적 과제는 구호에만 머무르면 안 된다는 것을 다시 한번 절감했다"면서 "서울시는 규제 일변도 상황 속에서도 민간 공급이라는 확고한 원칙 아래 '신통기획'을 통해 서울 전역 300여 곳, 44만 가구 규모의 정비구역을 지정해왔다"고 말했다.

이어 "하지만 각종 규제를 만들어 놓은 현 정부의 주택정책은 사업 속도를 늦추고, 서민의 주거 사다리를 흔들어 재건축·재개발 사업을 멈춰 세웠다"면서 "서울시는 이 자리에서 나온 건의 사항을 무겁게 듣고, 바로 바꿀 수 있는 것은 신속하게 실행하겠다"고 말했다.