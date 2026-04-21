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본문 요약

정부는 21일 다카이치 사나에 총리 등 일본 지도급 인사들이 야스쿠니신사에 공물을 봉납하거나 참배한 것에 유감을 표명했다.

외교부는 이날 대변인 논평을 내고 "정부는 일본의 과거 침략전쟁을 미화하고 전쟁 범죄자를 합사한 야스쿠니신사에 일본의 책임 있는 지도급 인사들이 또다시 공물을 봉납하거나 참배를 되풀이한 데 대해 깊은 실망과 유감을 표한다"고 밝혔다.

외교부는 "정부는 일본의 책임 있는 지도자들이 역사를 직시하고 과거사에 대한 겸허한 성찰과 진정한 반성을 행동으로 보여줄 것을 촉구한다"라며 "이는 양국 간 신뢰에 기반한 미래지향적 한·일관계를 구축해 나가기 위한 중요한 토대라는 점을 다시 한번 강조한다"고 했다.

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(제공 = 경향신문&NAVER MEDIA API)

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정부, 일본 총리 야스쿠니신사 공물 봉납에 “깊은 실망과 유감”

입력 2026.04.21 14:19

  • 정희완 기자

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“과거사 겸허한 성찰과 진정한 반성 보여줘야”

2025년 10월17일 오전 일본 도쿄 야스쿠니신사에 이시바 시게루 당시 총리가 봉납한 공물이 놓여 있다. 연합뉴스

2025년 10월17일 오전 일본 도쿄 야스쿠니신사에 이시바 시게루 당시 총리가 봉납한 공물이 놓여 있다. 연합뉴스

정부는 21일 다카이치 사나에 총리 등 일본 지도급 인사들이 야스쿠니신사에 공물을 봉납하거나 참배한 것에 유감을 표명했다.

외교부는 이날 대변인 논평을 내고 “정부는 일본의 과거 침략전쟁을 미화하고 전쟁 범죄자를 합사한 야스쿠니신사에 일본의 책임 있는 지도급 인사들이 또다시 공물을 봉납하거나 참배를 되풀이한 데 대해 깊은 실망과 유감을 표한다”고 밝혔다.

외교부는 “정부는 일본의 책임 있는 지도자들이 역사를 직시하고 과거사에 대한 겸허한 성찰과 진정한 반성을 행동으로 보여줄 것을 촉구한다”라며 “이는 양국 간 신뢰에 기반한 미래지향적 한·일관계를 구축해 나가기 위한 중요한 토대라는 점을 다시 한번 강조한다”고 했다.

일본 교도통신 등에 따르면 다카이치 총리는 이날 시작된 야스쿠니신사 춘계 예대제(제사)를 맞아 ‘마사카키’라고 불리는 공물을 봉납했다. 다만 참배를 하지는 않았다. 현직 일본 총리가 야스쿠니신사를 참배한 건 2013년 아베 신조 전 총리가 마지막이다.

이날 우에노 겐이치로 후생노동상, 아카마 지로 방재담당상, 기우치 미노루 경제재정담당상도 공물을 봉납했다. 연립여당인 일본유신회의 후지타 후미타케 공동대표, 나카쓰카 히로시 간사장 등은 참배했다.

야스쿠니신사는 메이지유신 전후 일본이 벌인 주요 전쟁에서 사망한 246만여명의 영령을 받드는 시설이다. 이 가운데 약 90%가 태평양전쟁과 연관돼 있다. 도조 히데키 전 총리 등 태평양전쟁 A급 전범 14명도 합사돼 있다.

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