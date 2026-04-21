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본문 요약

증시 호황에 따른 수요를 감당하지 못해 발생한 전산 장애와 가상자산거래소 이벤트 분쟁으로 금융투자업계 민원이 급증한 것으로 나타났다.

보험업계 민원은 지속적으로 증가하는 추세다.

4만8281건이 접수된 손해보험의 경우 보험금 산정·지급과 보험모집 등 전 유형에서 민원이 증가하면서 전년보다 19.6% 늘었다.

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불장 ‘전산장애’에 금융투자 민원 쑤욱···보이스피싱 민원도 급증

입력 2026.04.21 14:19

  • 배재흥 기자

  • 기사를 재생 중이에요

2025년 권역별 금융민원 현황. 금감원 제공

2025년 권역별 금융민원 현황. 금감원 제공

증시 호황에 따른 수요를 감당하지 못해 발생한 전산 장애와 가상자산거래소 이벤트 분쟁으로 금융투자업계 민원이 급증한 것으로 나타났다. 전화사기가 기승을 부리면서 은행들의 보이스피싱 민원도 크게 늘었다.

금융감독원이 21일 발표한 ‘2025년 금융민원 및 금융상담 등 동향’을 보면, 지난해 접수된 금융민원은 12만8419건으로 전년보다 10.4%(1만2081건) 증가했다. 권역별로는 보험(49%), 중소서민(22.5%), 은행(16.8%), 금융투자(11.6%) 순으로 많았다.

증가 폭은 금융투자가 제일 컸다. 지난해 금융투자 민원은 14만944건으로 1년 전보다 65.4%(5908건) 늘었다. 전산장애로 증권 민원이 5997건에서 7612건으로 26.9% 증가했으며 가상자산은 한 거래소의 API(응용 프로그램 인터페이스) 첫 거래 이벤트 관련 민원으로 403건에서 4491건으로 10배 이상 급증했다.

보험업계 민원은 지속적으로 증가하는 추세다. 4만8281건이 접수된 손해보험의 경우 보험금 산정·지급과 보험모집 등 전 유형에서 민원이 증가하면서 전년보다 19.6% 늘었다. 생명보험도 1만4656건으로 같은 기간 12% 증가했다.

은행 민원은 2만1596건으로 전년보다 10.2%(2447건) 감소했다. 다만 계좌지급정지 등 보이스피싱 민원이 4350건으로 같은 기간 125.7%(2423건) 급증했다. 신용카드 등 중소서민업계 민원은 2.9% 줄어든 2만8942건이었다.

민원 처리 건수는 12만7809건으로 전년보다 17%(1만8559건) 늘었으나 처리 기간은 46.6일로 5.1일 증가했다. 수용률은 전년보다 1.4%포인트 증가한 41.3%였다.

금감원 관계자는 “분쟁조정위원회 내실화와 민원 처리 효율화로 소비자 피해 구제 기능을 강화하겠다”며 “금융사들이 민원 처리 등 소비자 보호 역량을 강화하도록 유도하겠다”고 말했다.

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