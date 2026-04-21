찌아찌아족 ‘한글 불씨’ 되살린다··· 부산시교육청, 인니 현지 대학과 업무협약

부산시교육청이 인도네시아에서 한글을 문자어로 사용하는 찌아찌아 부족의 한글 교육을 지원한다.

시교육청은 지난 17일 인도네시아 부톤무함마디아대와 ‘한국어 교육 활성화 및 문화 교류 증진을 위한 양해각서’를 온라인 체결했다고 21일 밝혔다. 이번 협약은 인도네시아 술라웨시주 부톤섬 바우바우시의 소수민족인 찌아찌아부족에게 한글과 한국 문화를 체계적으로 전수하기 위해 마련됐다.

찌아찌아족과 한글의 인연은 2009년으로 거슬러 올라간다. 당시 바우바우시는 문자가 없어 소멸 위기에 처한 토착어인 찌아찌아어를 표기할 공식 문자로 한글을 도입했다고 밝혔다. 관련 학회의 주도로 보급이 시작됐으나, 이후 운영난 등의 이유로 사업이 무산될 위기를 겪어온 것으로 알려졌다.

이번 협약은 부산 경혜여고 교장을 지낸 우충환 씨의 제안으로 시작됐다. 우 씨는 시교육청에 “2024년 바우바우 세종학당이 운영을 중단하면서 한글 보급에 어려움을 겪고 있다”며 지원 사업을 제안했다. 시교육청이 이를 적극적으로 수용하면서 협약 체결이 급물살을 탔다.

시교육청에 따르면 현지에는 우리나라 공공기관이 운영하는 한글학교가 전무하며, 한글사용이 익숙한 일부 현지인들이 교육에 나서는 수준에 머물러 있다.

부산시교육청은 이번 협약에 따라 찌아찌아족 한글 교사와 강사, 부톤대 학생들을 위한 전문 한국어 교육 프로그램을 운영할 계획이다. 또한 부산과 바우바우 지역 학생·교직원 간의 문화 교류를 추진하고, 교육 자문과 함께 다양한 학습 자료를 제공한다. 시 교육청은 궁극적으로 현지에 한국 교직원을 직접 파견하는 방안도 검토 중이다.

김석준 부산교육감은 “이번 협약으로 찌아찌아 부족과 부톤무함마디아대 학생의 한국어 능력이 향상되기를 기대한다”며 “이는 단순한 교육 협력을 넘어 언어와 문화를 매개로 서로에 대한 이해를 넓히는 출발점이 될 것”이라고 말했다.