인분·래커칠 ‘보복대행’ 일당 구속기소…일부 혐의 보완수사

돈을 받고 남의 집 현관문 앞에 오물을 뿌리거나 벽에 욕설이 담긴 래커칠을 하는 등 ‘보복 대행’ 범죄를 저지른 일당이 구속 상태로 재판에 넘겨졌다. 이들은 보복을 의뢰받은 대상의 집 주소 등 개인정보를 얻으려 배달 플랫폼 업체의 외주 상담센터에 위장 취업까지 했던 것으로 파악됐다.

21일 법조계에 따르면 서울남부지검은 서울 양천구 등지에서 보복 대행 테러를 벌인 일당의 총책인 30대 남성 정모씨와 위장취업 상담사 A씨, 공범 B씨 등 3명에 대해 정보통신망법 및 개인정보보호법 등 위반 혐의를 적용해 지난 20일 구속기소했다. 검찰은 이들 중 실제 테러 행위에 가담한 2명에 대해서는 주거침입·재물손괴 혐의도 적용했다.

경찰은 당초 정씨 등을 송치하면서 범죄단체조직 등 총 6개 혐의를 적용했다. 검찰은 일부 혐의에 대해 보완수사를 요청했다.

이들은 지난 1월 경기 시흥의 한 아파트 현관에 인분을 뿌리고, 래커칠과 욕설 낙서를 하는 등 여러 차례 사적 보복을 대행한 혐의를 받는다.

총책 정씨는 텔레그램 등 SNS를 통해 ‘보복 테러를 해주겠다’며 불특정 다수로부터 보복을 의뢰받았다. 이들은 범행에 쓰일 개인정보를 얻기 위해 조직원인 A씨를 배달 플랫폼 업체 ‘배달의민족’ 외주사에 상담사로 위장 취업시키고, 개인정보를 무단 조회하도록 지시해 범행에 필요한 주소지를 확보했다.

경찰은 배달의민족 고객정보가 범행 대상자 주소지 확인에 쓰인 정황 등을 파악해 수사망을 넓힌 결과 정씨 등 3명을 추가 검거했다. 먼저 검거된 조직원은 지난 1월 구속 상태로 검찰에 넘겨졌다.

경찰은 앞으로도 보복 대행 조직의 윗선·의뢰자 등을 추적하고 범죄 조직과의 연관성을 살펴보는 등 수사를 계속할 방침이다.