‘돈 없어도 치료’ 충북 의료비후불제 3000명 수혜···사업대상도 확대

충북도가 취약계층의 의료비 지원을 위해 시행하고 있는 ‘의료비후불제’ 사업을 통해 3000여명의 도민들이 혜택을 본 것으로 집계됐다.

21일 충북도에 따르면 지난 20일 기준 의료비후불제 누적 신청자가 3045명으로 집계됐다. 대출 미상환율은 1.3%에 불과했다.

충북도의 대표 의료복지 정책 의료비후불제는 돈이 없는 환자를 대신해 최대 500만 원의 의료비를 내주고, 환자는 이를 36개월 무이자로 장기 분할상환하는 제도다. 이자는 충북도가 부담한다.

신용불량자도 의료비후불제 혜택을 받을 수 있다. 진료비는 물론 간병비도 지원된다.

올해 월평균 신청 인원은 180명으로, 지난해(97명) 대비 86%나 증가했다. 또 산후조리원 이용 비용을 포함한 출산 관련 지원 건수는 지난해보다 8배 늘었다.

도 관계자는 “시행 초기만 해도 예산 낭비와 도덕적 해이에 대한 우려도 컸다”며 “하지만 높은 상환 의지와 촘촘한 관리 체계가 맞물려 현재 손실률 1% 수준을 유지하며 ‘선순환 구조’를 갖춘 의료복지제도로 정착했다”고 설명했다.

도는 더 많은 사람이 의료비후불제의 혜택을 받을 수 있도록 지원 대상과 적용 질환을 확대한다. 현재 65세 이상 고령층과 기초생활수급자, 장애인, 다자녀가구 등에 더해 10세 이하 자녀를 둔 한자녀가정까지 수혜 범위를 넓힌다.

질환 범위도 대폭 확대된다. 기존 임플란트, 슬·고관절, 척추, 심·뇌혈관, 암 등 5개 질환군에 더해 신경과, 외과, 피부과, 재활의학과 등 4개 분야를 추가하여 총 9개 질환군으로 늘린다.

전국 지자체들도 의료비후불제 사업을 잇따라 도입 중이다. 서울시는 관련 조례를 제정해 올해 1월부터 본격적으로 시행하고 있다. 경기도, 전남 해남군 등도 도입을 검토 중이다.

도는 의료비 후불제가 국가 차원의 정책으로 도입될 수 있도록 중앙정부에 건의할 계획이다.

김영환 충북지사는 “충북의 대표 혁신정책인 의료비후불제가 대한민국 의료복지의 새로운 기준으로 확고히 자리매김할 수 있도록 지속적인 제도 개선과 지원 확대에 최선을 다하겠다”고 밝혔다.