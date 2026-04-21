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‘강릉 펫파크’ 27일 임시 개장···대형견·소형견 놀이터 등 갖춰

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본문 요약

강원 강릉시는 반려동물 양육 가구 증가에 따른 수요에 대응하기 위해 성산면 일원에 조성한 '펫파크'를 오는 27일부터 임시 개장한다고 21일 밝혔다.

'강릉 펫파크'는 성숙한 반려 문화 확산과 사람과 동물이 조화롭게 공존하는 도시환경을 만들기 위해 조성됐다.

성산면 산북리 1195번지 동물사랑센터 옆에 8580㎡ 규모로 조성된 '강릉 펫파크'는 대형견 놀이터와 소형견 놀이터를 비롯해 반려견 동반 산책로와 편의시설 등을 갖추고 있다.

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‘강릉 펫파크’ 27일 임시 개장···대형견·소형견 놀이터 등 갖춰

입력 2026.04.21 14:40

  • 최승현 기자

  • 기사를 재생 중이에요

강릉시 성산면 산북리 일원에 조성된 ‘펫파크 ’ 전경. 강릉시 제공

강릉시 성산면 산북리 일원에 조성된 ‘펫파크 ’ 전경. 강릉시 제공

강원 강릉시는 반려동물 양육 가구 증가에 따른 수요에 대응하기 위해 성산면 일원에 조성한 ‘펫파크’를 오는 27일부터 임시 개장한다고 21일 밝혔다.

‘강릉 펫파크’는 성숙한 반려 문화 확산과 사람과 동물이 조화롭게 공존하는 도시환경을 만들기 위해 조성됐다.

성산면 산북리 1195번지 동물사랑센터 옆에 8580㎡ 규모로 조성된 ‘강릉 펫파크’는 대형견 놀이터와 소형견 놀이터를 비롯해 반려견 동반 산책로와 편의시설 등을 갖추고 있다.

또 반려견이 보호자의 지시에 따라 여러 가지 장애물을 뛰어넘는 ‘어질리티 놀이터’도 설치돼 있다.

‘강릉 펫파크’는 월요일과 명절 등 특정일을 제외하고 연중 운영될 예정이다.

강릉시는 임시개장 기간에 시설 이용의 안전성과 운영 관리 체계, 이용수칙 준수 여부 등을 종합적으로 점검하고, 보완이 필요한 사항은 적극적으로 개선해 나갈 계획이다.

최두순 강릉시 축산과장은 “펫파크가 반려동물과 시민 모두에게 즐겁고 안전한 공간으로 자리 잡을 수 있도록 임시 개장 기간 운영 전반을 세심히 점검하겠다”라며 “시민들의 다양한 의견을 반영해 더욱 편리하고 쾌적한 시설로 만들어 가겠다”라고 말했다.

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