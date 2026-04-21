전남광주통합 1호 사업은 ‘깃발 통합’···임시 상징물 공모

7월1일 광주·전남 폐지, 기존 상징 사용 못 해 6월 임시 CI 선정, 공식 상징 제정 전까지 사용

40년 만에 통합하는 광주시와 전라남도가 통합을 앞두고 첫 공동 업무로 ‘깃발 통합’에 나선다.

광주시와 전남도는 21일 “‘전남광주통합특별시 임시 CI(상징물) 디자인 공모전’을 진행한다”고 밝혔다.

광주시와 전남도는 7월1일부터 전남광주특별시로 통합해 출범한다. 1987년 광주가 ‘직할시‘로 승격되면서 분리된 이후 40년 만이다.

‘전남광주통합특별시 설치를 위한 특별법’에는 전라남도와 광주광역시를 각각 폐지하고 정부 직할로 통합특별시를 설치하도록 하고 있다. 전남도와 광주시가 폐지되는 만큼 7월부터 그동안 각자 사용해 왔던 시·도 깃발 등도 사용할 수 없게 된다.

지방자치단체를 상징하는 깃발, 문장, 휘장, 캐릭터, 동·식물 등은 ‘상징물 관리조례’를 통해 공식으로 제정해야 한다. 새로 출범하는 전남광주특별시가 공식 상징물을 확정하고 조례를 새로 제정하는 데에는 최소 6개월이 걸릴 것으로 예상된다.

그동안 시·도 깃발이 게양됐던 청사 앞 국기게양대 등을 비워둘 수 없는 만큼 시·도는 공식 상징물 제정전까지 사용할 임시 상징물을 공모를 통해 선정하기로 했다. 임시 상징물 공모는 광주시와 전남도가 통합을 추진하면서 공동으로 추진하는 ‘1호 사업’이기도 하다.

시·도는 임시 상징물에 전라도의 역사와 통합의 의미, 5·18민주화운동, 민주·인권·평화의 광주정신, 미래 첨단산압과 농어업의 발전, 아시아문화중심도시의 정체성 등을 반영하도록 했다.

시·도는 심사를 통해 오는 6월까지 임시 상징물을 선정한다는 계획이다. 선정된 상징물은 전남광주특별시 출범과 관련된 행정업무와 대내외 홍보, 안내표지판 등에 임시로 활용된다.

광주시 관계자는 “창원·마산·진해시가 통합해 2010년 출범한 창원특례시가 임시 상징물을 활용한 사례 등을 참고했다”고 밝혔다.