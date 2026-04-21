서울 중구청 청사에 중구의 상징인 ‘이순신 장군’을 내세운 복합 문화 공간 ‘1545 COFFEE’가 문을 열었다.

중구청은 청사 내 기존 카페 공간을 리뉴얼해 지역의 역사성과 정체성을 일상 속에 자연스럽게 체감할 수 있는 복합 문화 공간을 지난 17일 열었다고 21일 밝혔다. 충무아트센터점도 첫 운영에 들어갔다.

‘1545’는 충무공 이순신 장군이 태어난 해로, 중구는 ‘이순신 1545’를 고유 브랜드로 홍보하고 있다.

내부 공간에는 ‘1545’ 브랜드를 적용한 부스형 카운터와 작은 도서관을 설치했다. 자체 개발한 커피와 시그니처 음료도 함께 판매한다. 대표 메뉴인 ‘1545커피’를 비롯해 ‘1545 12곡 꿀 라테’ ‘1545 꿈 라테’ ‘1545 필승 에이드’ ‘1545 해풍 라테’ 등도 이곳에서 판매한다.

텀블러, 병 등 다양한 이순신 굿즈(Goods)도 이곳에서 구입할 수 있다. 운영 시간은 평일 오전 8시부터 오후 5시까지다.

오는 23일에는 을지누리센터 1층에도 ‘1545 COFFEE’가 문을 연다. 또 향후 건립 예정인 명동 행정복합청사에도 신규 지점을 조성한다.

구 관계자는 “‘1545 COFFEE’는 중구 도시브랜드가 일상 속으로 자연스럽게 스며드는 계기가 될 것”이라며 “구민 누구나 역사를 담은 커피 한 잔을 마시며 재충전할 수 있는 공간이 되길 바란다”고 밝혔다.