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12월 수확 ‘미래향’ 9월 추석에 맛본다···제주, 가온재배로 가을 출하 도전

입력 2026.04.21 14:44

농기원·감귤연구센터, 1월 가온 시작

9월 수확 목표…출하시기 다변화 모색

미래향. 제주도 제공

미래향. 제주도 제공

겨울에 수확했던 만감류 ‘미래향’을 가을 명절인 추석에도 맛볼 수 있는 길이 열린다.

제주도농업기술원과 국립원예특작과학원 감귤연구센터는 국내 육성 만감류 ‘미래향’의 수확 시기를 가을로 앞당기기 위한 가온재배 연구에 착수했다고 21일 밝혔다.

‘미래향’은 국립원예특작과학원 감귤연구센터에서 육성한 품종이다. 당도 12.0브릭스(Brix), 산 함량 1.0% 수준이다. 특히 껍질 벗기기가 쉽고 껍질이 들뜨는 현상인 부피과 발생이 없는 것이 큰 장점이다. 재배 면적 역시 2022년 1.0ha에서 2025년 33.0ha로 늘어가는 추세다.

비닐하우스에서 온도를 높이지 않는 ‘무가온’ 방식으로 재배할 경우 미래향은 12월 중·하순에 수확한다.

이번 연구는 비닐하우스 온도를 적정 수준으로 올리는 ‘가온재배’를 통해 미래향의 수확 시기를 9월까지 앞당기는 것을 목표로 한다. 도농업기술원은 이를 위해 지난 1월20일부터 가온을 시작했다. 앞으로 기존 가온재배 품종인 ‘황금향’과 과실 품질 및 수량을 비교 분석할 계획이다.

현재 제주에서 생산되는 만감류는 대부분 12월에서 이듬해 3월 사이에 수확된다.

가온재배를 통해 추석 명절에 맛볼 수 있는 만감류는 일본 육성 품종인 황금향이 유일하다. 2024년 기준 황금향의 8~9월 출하량은 전체의 11.0%(464t)를 차지한다. 다만 껍질 벗기기가 어렵다는 단점이 있다.

국내 육성 품종인 미래향의 9월 출하가 현실화되면 추석 선물용으로 농가 소득을 올릴 수 있는 데다 출하 시기 분산을 통해 제주 감귤 전반의 가격 경쟁력도 강화될 것으로 기대된다.

오명협 도농업기술원 감귤연구팀장은 “지난해부터 시험 중인 농업기술원 육성 만감류 ‘우리향’과 더불어 ‘미래향’ 품종 연구를 통해 신품종의 추석 출하 가능성을 선제적으로 검토하고 있다”며 “연구 결과를 바탕으로 농가에 국내 육성 만감류에 대한 가온재배 기술 정보를 신속히 보급하겠다”고 밝혔다.

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