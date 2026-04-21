창간 80주년 경향신문

1년간 8명 숨졌다, 2026 최악의 살인기업은?

완독

경향신문

공유하기

  • 카카오톡

  • 페이스북

  • X

  • URL 복사

  • 이메일

보기 설정

글자 크기

  • 보통

  • 크게

  • 아주 크게

컬러 모드

  • 라이트

  • 다크

  • 베이지

  • 그린

컬러 모드

  • 라이트

  • 다크

  • 베이지

  • 그린

본문 요약

민주노총과 노동건강연대 등 시민사회단체 활동가들이 21일 서울 종로구 세종문화회관 앞에서 '2026 최악의 살인기업 선정식'을 열었다.

'최악의 판결'은 중대재해처벌법 1호 판결인 삼표 채석장 붕괴 사건에 무죄를 선고한 의정부지방법원이 차지했다.

주최 측은 2006년부터 한 해 동안 가장 많은 산재사망 사고가 발생한 기업을 '최악의 살인기업'으로 선정해 산업재해 사고에서 기업의 책임을 강조하고 처벌을 강화할 것을 촉구하고 있다.

인공지능 기술로 자동 요약된 내용입니다. 전체 내용을 이해하기 위해 본문과 함께 읽는 것을 추천합니다.
(제공 = 경향신문&NAVER MEDIA API)

내 뉴스플리에 저장

1년간 8명 숨졌다, 2026 최악의 살인기업은?

입력 2026.04.21 14:45

수정 2026.04.21 14:55

펼치기/접기
  • 강윤중 기자

  • 기사를 재생 중이에요

민주노총과 노동건강연대 등 소속 회원들이 21일 서울 종로구 세종문화회관 앞에서 ‘2026 최악의 살인기업 선정식’을 열고 산업 재해 사고에서 기업의 책임 및 처벌 강화를 촉구하고 있다. 최악의 살인기업은 ‘HJ중공업’, 시민이 뽑은 최악의 살인기업은 ‘SPC’와 ‘쿠팡’이 선정됐다. 2026.4.21. 강윤중 기자

민주노총과 노동건강연대 등 소속 회원들이 21일 서울 종로구 세종문화회관 앞에서 ‘2026 최악의 살인기업 선정식’을 열고 산업 재해 사고에서 기업의 책임 및 처벌 강화를 촉구하고 있다. 최악의 살인기업은 ‘HJ중공업’, 시민이 뽑은 최악의 살인기업은 ‘SPC’와 ‘쿠팡’이 선정됐다. 2026.4.21. 강윤중 기자

민주노총과 노동건강연대 등 시민사회단체 활동가들이 21일 서울 종로구 세종문화회관 앞에서 ‘2026 최악의 살인기업 선정식’을 열었다.

HJ중공업이 2026년 최악의 살인기업 1위에 이름을 올렸다. HJ중공업에서는 2025년 한 해 동안 모두 8명의 산재 사망자가 발생했다. 6명의 노동자가 숨진 현대엔지니어링이 2위에 선정됐다.

민주노총과 노동건강연대 등 소속 회원들이 21일 서울 종로구 세종문화회관 앞에서 ‘2026 최악의 살인기업 선정식’을 열고 산업 재해 사고에서 기업의 책임 및 처벌 강화를 촉구하고 있다. 최악의 살인기업은 ‘HJ중공업’, 시민이 뽑은 최악의 살인기업은 ‘SPC’와 ‘쿠팡’이 선정됐다. 2026.4.21. 강윤중 기자

민주노총과 노동건강연대 등 소속 회원들이 21일 서울 종로구 세종문화회관 앞에서 ‘2026 최악의 살인기업 선정식’을 열고 산업 재해 사고에서 기업의 책임 및 처벌 강화를 촉구하고 있다. 최악의 살인기업은 ‘HJ중공업’, 시민이 뽑은 최악의 살인기업은 ‘SPC’와 ‘쿠팡’이 선정됐다. 2026.4.21. 강윤중 기자

‘시민이 뽑은 최악의 살인기업’에은 SPC와 쿠팡이 공동으로 선정됐다. 총투표 8856명 중 SPC가 4200표(47.4%), 쿠팡이 3763표(42.5%)를 얻었다.

‘최악의 판결’은 중대재해처벌법 1호 판결인 삼표 채석장 붕괴 사건에 무죄를 선고한 의정부지방법원이 차지했다.

민주노총과 노동건강연대 등 소속 회원들이 21일 서울 종로구 세종문화회관 앞에서 ‘2026 최악의 살인기업 선정식’을 열고 산업 재해 사고에서 기업의 책임 및 처벌 강화를 촉구하고 있다. 최악의 살인기업은 ‘HJ중공업’, 시민이 뽑은 최악의 살인기업은 ‘SPC’와 ‘쿠팡’이 선정됐다. 2026.4.21. 강윤중 기자

민주노총과 노동건강연대 등 소속 회원들이 21일 서울 종로구 세종문화회관 앞에서 ‘2026 최악의 살인기업 선정식’을 열고 산업 재해 사고에서 기업의 책임 및 처벌 강화를 촉구하고 있다. 최악의 살인기업은 ‘HJ중공업’, 시민이 뽑은 최악의 살인기업은 ‘SPC’와 ‘쿠팡’이 선정됐다. 2026.4.21. 강윤중 기자

주최 측은 2006년부터 한 해 동안 가장 많은 산재사망 사고가 발생한 기업을 ‘최악의 살인기업’으로 선정해 산업재해 사고에서 기업의 책임을 강조하고 처벌을 강화할 것을 촉구하고 있다.

  • AD
  • AD
  • AD

연재 레터를 구독하시려면 뉴스레터 수신 동의가 필요합니다. 동의하시겠어요?

경향신문에서 제공하는 뉴스레터, 구독 콘텐츠 서비스(연재, 이슈, 기자 신규 기사 알림 등)를 메일로 추천 및 안내 받을수 있습니다. 원하지 않는 경우 [마이페이지 〉 개인정보수정] 에서 언제든 동의를 철회할 수 있습니다.

레터 구독을 취소하시겠어요?

뉴스레터 수신 동의

경향신문에서 제공하는 뉴스레터, 구독 서비스를 메일로 받아보실 수 있습니다. 원하지 않는 경우 [마이페이지 > 개인정보수정] 에서 언제든 동의를 철회할 수 있습니다.

※ 동의를 거부하실 경우 경향신문의 뉴스레터 서비스를 이용할 수 없지만 회원가입에는 지장이 없음을 알려드립니다.

  • 1이메일 인증
  • 2인증메일 발송

안녕하세요.

연재 레터 등록을 위해 회원님의 이메일 주소 인증이 필요합니다.

회원가입시 등록한 이메일 주소입니다. 이메일 주소 변경은 마이페이지에서 가능합니다.
이메일 주소는 회원님 본인의 이메일 주소를 입력합니다. 이메일 주소를 잘못 입력하신 경우, 인증번호가 포함된 메일이 발송되지 않습니다.
뉴스레터 수신 동의
닫기

경향신문에서 제공하는 뉴스레터, 구독 서비스를 메일로 받아보실 수 있습니다. 원하지 않는 경우 [마이페이지 > 개인정보수정] 에서 언제든 동의를 철회할 수 있습니다.

※ 동의를 거부하실 경우 경향신문의 뉴스레터 서비스를 이용할 수 없지만 회원가입에는 지장이 없음을 알려드립니다.

  • 1이메일 인증
  • 2인증메일 발송

로 인증메일을 발송했습니다. 아래 확인 버튼을 누르면 연재 레터 구독이 완료됩니다.

연재 레터 구독은 로그인 후 이용 가능합니다.
경향신문 홈으로 이동
뉴스레터 구독
닫기

전체 동의는 선택 항목에 대한 동의를 포함하고 있으며, 선택 항목에 대해 동의를 거부해도 서비스 이용이 가능합니다.

보기

개인정보 이용 목적- 뉴스레터 발송 및 CS처리, 공지 안내 등

개인정보 수집 항목- 이메일 주소, 닉네임

개인정보 보유 및 이용기간- 원칙적으로 개인정보 수집 및 이용목적이 달성된 후에 해당정보를 지체없이 파기합니다. 단, 관계법령의 규정에 의하여 보존할 필요가 있는 경우 일정기간 동안 개인정보를 보관할 수 있습니다.
그 밖의 사항은 경향신문 개인정보취급방침을 준수합니다.

보기

경향신문의 새 서비스 소개, 프로모션 이벤트 등을 놓치지 않으시려면 '광고 동의'를 눌러 주세요.

여러분의 관심으로 뉴스레터가 성장하면 뉴욕타임스, 월스트리트저널 등의 매체처럼 좋은 광고가 삽입될 수 있는데요. 이를 위한 '사전 동의'를 받는 것입니다. 많은 응원 부탁드립니다. (광고만 메일로 나가는 일은 '결코' 없습니다.)

레터 받기 취소하기
뉴스레터 구독
닫기

닫기
닫기

뉴스레터 구독이 완료되었습니다.

개인정보 수집 및 이용
닫기

개인정보 이용 목적- 뉴스레터 발송 및 CS처리, 공지 안내 등

개인정보 수집 항목- 이메일 주소, 닉네임

개인정보 보유 및 이용기간- 원칙적으로 개인정보 수집 및 이용목적이 달성된 후에 해당정보를 지체없이 파기합니다. 단, 관계법령의 규정에 의하여 보존할 필요가 있는 경우 일정기간 동안 개인정보를 보관할 수 있습니다.
그 밖의 사항은 경향신문 개인정보취급방침을 준수합니다.

닫기
광고성 정보 수신 동의
닫기

경향신문의 새 서비스 소개, 프로모션 이벤트 등을 놓치지 않으시려면 '광고 동의'를 눌러 주세요.

여러분의 관심으로 뉴스레터가 성장하면 뉴욕타임스, 월스트리트저널 등의 매체처럼 좋은 광고가 삽입될 수 있는데요. 이를 위한 '사전 동의'를 받는 것입니다. 많은 응원 부탁드립니다. (광고만 메일로 나가는 일은 '결코' 없습니다.)

닫기
댓글