민주노총과 노동건강연대 등 시민사회단체 활동가들이 21일 서울 종로구 세종문화회관 앞에서 '2026 최악의 살인기업 선정식'을 열었다.

'최악의 판결'은 중대재해처벌법 1호 판결인 삼표 채석장 붕괴 사건에 무죄를 선고한 의정부지방법원이 차지했다.

주최 측은 2006년부터 한 해 동안 가장 많은 산재사망 사고가 발생한 기업을 '최악의 살인기업'으로 선정해 산업재해 사고에서 기업의 책임을 강조하고 처벌을 강화할 것을 촉구하고 있다.