AI 분야 전문가들, 국가인재로 등록된다···정부위원회·정책자문 참여

인공지능(AI) 분야의 현장 전문가들이 ‘국가인재’로 등록돼 정부위원회 위원과 정책자문역으로 활동한다.

인사혁신처는 21일 공공부문 AI 정책 수립과 인재 양성을 위한 민간 전문가 정보를 확보하기 위해 한국인공지능·소프트웨어산업협회와 업무협약을 체결했다고 밝혔다.

이번 협약을 통해 협회 소속 전문가들과 기업인들은 인사처 국가인재데이터베이스에 수록돼 정부위원회 위원과 정책자문역 등 AI 분야의 다양한 직위에서 활동하게 된다.

1988년 설립된 협회에는 현재 인공지능·소프트웨어 분야 1만4000여개의 기업이 회원사로 등록돼 있다. 2023년에는 AI 관련 240여개 회원사로 구성된 인공지능추진협의회도 발족한 바 있다. 올해 1월부터 시행된 ‘인공지능기본법’에 따라 AI 진흥 전담 법정 단체로 지정되면서 AI 산업 관련 정부 정책과 현장을 연결하는 공식 창구 역할을 하고 있다.

인사처 국가인재데이터베이스는 정부 주요 직위에 적합한 인재를 임명·위촉할 수 있도록 최신 인물정보를 수집·관리하는 국가 인물정보 관리시스템이다. 현재 40만여명이 각 분야 전문가로 등록돼 있으며, 민간 우수 인재가 공공부문에 활발히 진출할 수 있도록 민간 전문가와 국가, 지방정부, 공공기관 등의 인재 수요를 연결하고 있다.

최동석 인사처장은 “AI 전문 기업인의 현장 경험과 전문역량이 정부에서 더욱 활발히 활용되기를 기대한다”고 말했다. 조준희 산업협회장은 “이번 협약을 통해 AI 관련 정책에 현장의 목소리가 반영되고 정책의 전문성이 강화될 수 있도록 적극 협조하겠다”고 말했다.