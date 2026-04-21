서울 동대문구가 학생 선수의 훈련 여건을 개선하고, 학부모의 경제적 부담을 덜기 위해 학교 운동부 교육 경비 보조금 지원을 확대한다고 21일 밝혔다.

교육청은 통상 전임 코치 인건비 등 기본 운영비 중심으로 학교 운동부를 지원하고, 대회 출전에 필요한 식비·숙박비·교통비·참가비 등을 학부모가 나눠 부담하는 경우가 많았다.

구가 지원하는 것은 학교 운동부 운영과 훈련 환경 개선이 필요한 경비 전반이다. 운동부 공간 및 시설 개선은 물론 훈련과 대회 출전에 필요한 교통비·숙박비·물품 대여비 등을 지원한다.

올해는 물가 상승 등을 반영해 개인 종목 지원 기준을 상향 조정했다. 운동부 현원을 기준으로 5인 미만은 500만원, 5인 이상~10인 미만은 700만원, 10인 이상은 1000만원까지 지원한다.

단체 종목도 같은 규모 안에서 보다 실질적인 지원이 이뤄질 수 있도록 인원수 기준을 재정비했다.

지원 대상은 동대문구에서 학교 운동부를 운영하는 초·중·고등학교다. 4월 중 희망 학교의 사업 신청서를 받아 5월 안에 교부할 계획이다.

이필형 동대문구청장은 “운동부 학생들이 더 나은 환경에서 마음껏 꿈을 키울 수 있도록 돕겠다”며 “학생선수가 훈련과 대회에 온전히 집중할 수 있도록 실질적인 지원을 계속 넓혀가겠다”고 말했다.