중동전쟁 여파 올 인천공항 이용객 2% 그칠 듯···“높은 유류할증료 6월까지 지속”

중동전쟁으로 인한 유류할증료 상승으로 인천공항 이용객도 예상보다 줄어들 것으로 전망됐다.

인천국제공항공사는 지난 2월말 미국·이란 전쟁으로 저비용항공사(LCC) 중심으로 이용객이 감소하고 있다고 21일 밝혔다.

인천공항공사는 유가 상승으로 LCC 동남아노선이 잇따라 취소되거나 축소되면서 동남아 노선 4월 이용객은 지난 3월보다 14% 감소가 예상되고, 지난 3월 중동지역 정기편 운항은 78% 감소했다고 설명했다.

특히 싱가포르 항공유 가격 상승분이 반영되는 6월까지 높은 유류할증료가 계속 유지될 것으로 전망했다. 유류할증료 부과기준은 전전월 16일~전월 15일 사이의 싱가포르 항공유 평균 가격으로 산정된다.

이에 따라 인천공항 올해 전체 이용객은 지난해 7356만명보다 2% 늘어난 7507만명으로 전망됐다. 애초 인천공항공사는 올해 이용객은 지난해보다 6% 증가한 7805만명으로 예측했다.

인천공항공사 관계자는 “미·이란 전쟁이 장기화되면 유류할증료 상승에 따른 소비자 부담과 경제 전반의 침체로 인천공항 이용객 상승세는 둔화될 가능성이 있다”고 말했다.

전쟁 여파에도 인천공항 1분기 이용객은 1978만명으로 지난해 같은기간보다 7% 증가했다.

인천공항공사는 일본 관광 선호와 중국 단체 관광객 비자 면제 조치 연장 등으로 일본은 12.4%, 중국은 26.1% 증가해 전체 인천공항 이용객 성장을 견인한 것으로 분석됐다.

인천공항공사의 올 1분기 매출은 7068억원으로 지난해 같은기간 6709억원)보다 5.4％ 늘었다. 영업이익은 2302억원, 당기순이익은 1453억원이다.