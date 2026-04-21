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평창군 ‘마음 잇는 안부 살핌 우편 서비스’ 시행···우체국과 협력해 고독사 예방 추진

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본문 요약

강원 평창군은 21일 평창우체국과 '마음 잇는 안부 살핌 우편 서비스 업무 협약'을 체결하고, 주민들을 대상으로 고독·고립 예방 활동을 벌이기로 했다.

박재근 평창우체국장은 "지역 곳곳을 잘 아는 우체국 인프라를 활용해 소외된 이웃을 돌보는 뜻깊은 사업에 참여하게 돼 기쁘다"라며 "주민들이 고립되지 않도록 세심하게 안부를 살피겠다"라고 말했다.

임성원 평창군 부군수는 "이번 협약은 고독사 예방을 위한 지역사회 안전망이 될 것"이라며 "관계 기관과 협력해 누구도 소외되지 않는 따뜻한 지역사회를 만들어 가겠다"라고 밝혔다.

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(제공 = 경향신문&NAVER MEDIA API)

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평창군 ‘마음 잇는 안부 살핌 우편 서비스’ 시행···우체국과 협력해 고독사 예방 추진

입력 2026.04.21 15:11

수정 2026.04.21 15:20

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  • 최승현 기자

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강원 평창군과 평창우체국 관계자들이 21일 ‘마음 잇는 안부 살핌 우편 서비스’ 업무협약을 체결한 후 기념촬영을 하고 있다. 평창군 제공

강원 평창군과 평창우체국 관계자들이 21일 ‘마음 잇는 안부 살핌 우편 서비스’ 업무협약을 체결한 후 기념촬영을 하고 있다. 평창군 제공

강원 평창군은 21일 평창우체국과 ‘마음 잇는 안부 살핌 우편 서비스 업무 협약’을 체결하고, 주민들을 대상으로 고독·고립 예방 활동을 벌이기로 했다.

이번 협약에 따라 지역 사정에 밝은 집배원이 대상자의 건강 상태와 주거 환경을 직접 확인하는 ‘인적 안전망’ 역할을 수행하게 된다. 집배원들은 대상 가구 방문 시 점검표를 작성하고, 부재중이거나 이상 징후가 발견될 경우 즉시 평창군에 통보하게 된다.

평창군은 이를 바탕으로 긴급 상담과 맞춤형 지원을 제공할 계획이다. 또 이번 사업을 통해 발굴한 고독사 위험 가구에는 월 2회 우편물과 생필품을 전달할 예정이다.

박재근 평창우체국장은 “지역 곳곳을 잘 아는 우체국 인프라를 활용해 소외된 이웃을 돌보는 뜻깊은 사업에 참여하게 돼 기쁘다”라며 “주민들이 고립되지 않도록 세심하게 안부를 살피겠다”라고 말했다.

임성원 평창군 부군수는 “이번 협약은 고독사 예방을 위한 지역사회 안전망이 될 것”이라며 “관계 기관과 협력해 누구도 소외되지 않는 따뜻한 지역사회를 만들어 가겠다”라고 밝혔다.

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