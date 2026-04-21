이란 협상단 대표 “미국 위협 하에는 협상 않을 것” ‘보이콧’ 시사

미국이 이란 상선을 나포하며 양국의 군사적 긴장이 고조되고 있는 가운데 1차 휴전 시한을 앞두고 이란 협상단 대표가 2차 협상 ‘보이콧’ 가능성을 시사했다. 다만 이란 지도부는 협상 참여 여부를 명확히 밝히지 않으며 여지를 남겨두고 있다.

이란 측 협상단을 이끄는 모하마드 바게르 갈리바프 국회의장은 20일(현지시간) 엑스에 “도널드 트럼프 미국 대통령이 (호르무즈 해협) 봉쇄 조치를 단행하고 휴전 협정을 위반하며 협상테이블을 ‘항복의 테이블’로 변질시키려 한다”고 비판했다. 이어 “위협의 그림자 아래에서 이뤄지는 협상은 절대 받아들이지 않을 것”이라며 “지난 2주간 전장에서 새로운 카드를 꺼낼 준비를 마쳤다”고 경고했다.

실용주의 성향의 마수드 페제시키안 이란 대통령도 대미 비판 수위를 높였다. 페제시키안 대통령은 같은 날 엑스에 “약속을 지키는 것이야말로 의미 있는 대화의 기초”라며 “최근 미국 관리들이 보내는 신호는 이란의 항복을 종용하는 비건설적이고 모순적인 태도”라고 지적했다. 그는 이어 “이란 국민은 강압에 절대 굴복하지 않을 것”이라며 내부 결속을 강조했다.

다만 갈리바프 의장과 페제시키안 대통령 모두 이란이 다음 협상에 참여하는지는 밝히지 않았다.

아바스 아라그치 이란 외교장관은 중재국 파키스탄과 우방 러시아를 상대로 전방위 외교전에 나섰다. 이란 반관영 타스님통신에 따르면 그는 무함마드 이샤크 다르 파키스탄 부총리 겸 외교장관과 통화하면서 “미국의 모순된 입장과 이란을 향한 위협적인 수사가 외교적 절차를 지속하는 데 있어 근본적인 장애물”이라며 “이란은 이 사안의 모든 측면을 고려해 향후 어떻게 진행할지 결정할 것”이라고 말했다.

같은 날 아라그치 장관은 세르게이 라브로프 러시아 외교장관과도 전화 통화하면서 “미국의 불법적 행태와 지도자들의 모순된 입장은 외교 원칙과 양립할 수 없다”며 “이란은 미국의 행동을 주시하며 우리 이익과 국가 안보를 보호하기 위해 적절한 조치를 취할 것”이라고 전했다.

러시아 외교부는 해당 통화와 관련, “러시아 측은 파키스탄 중재자들에 의해 초기 합의되고 발표된 범위 내에서 휴전을 준수해야 하며 이를 유지할 필요성을 재차 강조했다”며 “상황이 통제 불능으로 악화하는 것을 막고 무력 대립으로의 재발을 방지하기 위한 외교적 노력을 지속하는 것이 중요하다는 점을 강조했다”고 밝혔다.

전문가들은 이 같은 이란 관리들의 언사를 두고 협상의 주도권을 쥐기 위한 포석으로 분석한다. 온건파 중심의 정부 수뇌부가 협상 회의론을 제기하는 국내 강경파를 달래는 동시에, 미국으로부터 더 많은 양보를 끌어내려는 의도라는 해석이다.

이란 정부가 실제로는 협상 의지가 있다는 관측도 제기된다. 로이터통신은 이날 이란이 호르무즈 해협 통행권을 지렛대로 삼아 전쟁 재발을 막고, 대이란 제재를 완화하되 핵 프로그램 개발을 방해받지 않도록 하는 합의를 이끌어내길 원하고 있다고 보도했다.

한 이란 관리는 이란이 회담에 대해 “긍정적으로 검토 중”이라면서도 2차 회담 참석 여부는 아직 결정하지 않았다고 로이터에 말했다. 파키스탄 소식통은 “상황이 진전되고 있다”며 22일 회담이 재개될 가능성이 크다고 전했다.