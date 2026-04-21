충청권 4개 시도 진보교육감 후보 “교육혁신 함께 할 것”···공동 공약 제시

충청권 4개 시도 진보교육감 후보들이 시도간 경계를 넘어서는 교육협력 체계를 만들겠다며 공동 공약을 발표했다.

성광진(대전)·임전수(세종)·김성근(충북)·이병도(충남) 교육감 예비후보는 21일 대전시의회에서 기자회견을 열고 발표한 공동 선언문을 통해 “충청권 교육혁신상설협의회를 구축해 경계를 넘어 협력하고 혁신을 통해 상생하는 ‘민주진보 국민주권교육’의 새 시대를 열겠다”고 밝혔다.

이들은 그러면서 교육과정·진로진학 공유 플랫폼 구축 및 충청 교육혁신특구 조성, ‘서울대 10개 만들기’ 협력, 기후 위기 대응 및 생태 전환교육 실천을 3대 공동 공약으로 제시했다.

4개 시도의 우수한 교육콘텐츠와 수업자원 등을 공유하는 플랫폼을 만들고 진로진학시스템을 연계하는 동시에 시도 경계에 있는 학교들을 특구로 지정해 공동 교육과정을 운영하겠다는 것이다. 또 정부의 서울대 10개 만들기 정책에 맞춰 고교·대학 연계 프로그램을 강화하고, 공동으로 생태 전환 교육과정을 개발하겠다는 구상이다.

성광진 대전시교육감 예비후보는 “지역소멸 위기 속에서 이제 교육을 지역 경계안에 가둘 수 없다”며 “초광역 협력으로 지역 인재가 지역에서 성장할 수 있는 구조를 만들고, 교육을 통해 지역의 지속가능한 미래를 만들기 위해 오늘 4명의 민주진보교육감 후보가 함께 하게 됐다”고 이날 기자회견 배경을 설명했다.

4명의 예비후보는 모두 전국교직원노동조합 출신이다. 이들은 4개 시도에서 각각 교육감 출마를 준비하면서 지난해 12월 ‘충청민주혁신교육포럼’을 구성해 공동 행보를 이어왔다.

김성근 충북교육감 예비후보는 “올해는 1986년 교사들이 교육민주화선언을 한 지 40주년이 되는 해”라며 “4명의 예비후보는 교육민주화선언 이후 학교 현장에서 교육 민주화를 위해 헌신해 왔다는 공통점을 가지고 있다”고 말했다.

4명의 예비후보는 이날 “네 후보가 각기 다른 지역에서 출마하지만 민주주의의 가치를 바로 세우고 교육의 공공성을 강화하며, 단 한 명의 아이도 포기하지 않는 혁신 교육의 길을 함께 걸을 것”이라며 “충청의 교육 혁신이 대한민국 교육의 표준이 될 수 있도록 4명의 후보에게 힘을 모아달라”고 밝혔다.