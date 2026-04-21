농협 조합장·농민 2만명 여의도 모여 “농협회장 직선제는 자율성 훼손”

농협 조합장과 농민 2만여명이 서울 여의도에서 농협회장 조합직선제 등을 골자로 한 농협법 개정안에 반대하는 집회를 열고 “일방적 규제를 중단하라”고 주장했다.

전국 농축협 조합장 및 농민 2만여명이 21일 여의도에서 ‘농협 자율성 수호 농민 결의대회’를 열었다.

이들은 정부가 농협 개혁의 하나로 추진하는 농협법 개정안과 관련해 “농협의 자율성을 침해하는 관치 감독을 즉각 중단하라”고 촉구했다.

또 ‘법적 안정성을 해치는 독소조항 폐기’ ‘자회사 지도·감독권 존치로 협동조합 정체성 수호’ ‘비효율적 감사 기구 신설안 철회’ ‘중앙회장 조합원 직선제 변경 시도 중단’ 등을 요구했다.

이들은 결의문에서 “현재 발의된 농협법 개정안은 개혁이라는 미명 아래 농협의 정체성을 훼손하고, 헌법이 보장한 자율성을 심각하게 침해하는 독소 조항들을 담고 있다”고 했다. 그러면서 “정부 감독 대상을 농협 전체로 확대하고 인사추천위원회에 정부가 참여하는 것은 협동조합의 근간을 뿌리째 흔드는 과도한 개입”이라고 주장했다.

박경식 공동 비상위원장은 “속도전식 입법이 아닌 충분한 논의와 공론화를 통한 제도개선이 필요하다”면서 “농민과 함께 설계된 개혁만이 농협을 살릴 수 있으며, 농협의 주인은 정부가 아닌 조합원”이라고 했다.

농협 측은 최근 전국 조합장 대상 설문에서 96.1%가 중앙회장 직선제 도입에 반대 의사를 밝힌 것이 이번 결의대회의 배경이라고 설명했다.

해당 설문조사에서는 농식품부의 직접감독권 확대(96.8%), 외부 감사기구 설치(96.4%) 등 주요 쟁점에 대해서도 반대 의견이 많았다.

비대위는 결의문을 국회와 농식품부에 전달할 계획이다.