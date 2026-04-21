롯데칠성음료 “용기 혁신으로 연간 3000t 플라스틱 감축”

“없애고, 줄이고, 바꾸고”

롯데칠성음료가 플라스틱 용기 기술 혁신을 통해 지난해 약 3000t의 플라스틱 배출량을 줄였다.

21일 롯데칠성음료에 따르면 2024년 수립한 ‘2030 플라스틱 감축 로드맵’에 따라 2030년까지 석유에서 추출된 원료로 만드는 신재생 플라스틱 사용량을 2023년 대비 20% 줄이는 것을 목표로 삼고 있다.

로드맵의 핵심은 ‘플라스틱 용기 경량화’와 ‘재생원료 사용 확대’에 있다.

용기 경량화는 단순히 플라스틱을 덜어내는 것에 그치지 않고 품질과 안전·소비자 편의 등을 동시에 만족시키는 패키지를 만드는데 주안점을 뒀다.

대표적으로 생수 전 제품의 병 입구 높이를 18.5㎜에서 12.8㎜로 낮춘 뚜껑을 적용해 용기 중량을 최대 12% 줄여 지난해 약 810t을 감축했다. 또 탄산과 커피 등 음료부터 소주까지 페트병의 원재료가 되는 프리폼 중량을 용기당 최대 5g 줄였다. 이로 인한 플라스틱 배출 절감효과는 1650t에 달했다. 여기에 ‘게토레이’ 등 대용량 패키지의 생산 설비 효율화로 약 240t을 추가로 감축했다.

재생원료 사용 확대를 위해서는 지난해 10월 국내 최초로 100% 재생 플라스틱 원료로 만든 칠성사이다 500㎖ 페트병을 개발했다. 이 제품은 출시 두 달여 만에 약 250t의 플라스틱 감축 효과를 냈다. 이달부터는 ‘펩시 제로슈거 라임 500㎖’, ‘아이시스 500㎖’, ‘새로 640㎖’에도 100% 재생 플라스틱 용기를 확대 적용하고 있다.

롯데칠성음료 관계자는 “대한민국을 대표하는 종합음료회사로서 진정성 있는 ESG경영을 추진해 환경과 사회를 이롭게 하는데 최선을 다하겠다”고 말했다.