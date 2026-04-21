동거녀 살해 후 3년 6개월 시신 은닉한 30대…2심도 징역 27년 선고

동거녀를 살해한 뒤 3년 6개월 동안 시신을 은닉한 30대 남성에게 2심에서도 중형이 선고됐다.

서울고법 인천원외재판부 형사1부(정승규 재판장)는 21일 항소심 선고공판을 열고 살인 혐의와 사체은닉 혐의로 구속기소 된 A씨에게 1심과 같은 징역 27년을 선고했다고 밝혔다.

항소심 재판부는 “A씨는 동거녀인 B씨를 목 졸라 살해한 뒤 범행이 발각되지 않게 3년 6개월간 사체에 방향제를 뿌리며 은닉했다”며 “자기 죽음을 예상하지 못한 채 사망하게 된 피해자는 극심한 고통을 겪었을 것으로 보인다”고 밝혔다.

이어 “유족들도 소중한 가족을 잃어 평생 치료되기 어려운 정신적 상처를 입었고 공탁금 수령도 거부하고 엄벌을 탄원하고 있다”고 덧붙였다.

A씨는 2021년 11월 인천의 한 오피스텔에서 30대 동거녀 B씨를 살해한 뒤 3년 6개월 동안 오피스텔에 시신을 은닉한 혐의로 기소됐다.

조사 결과, A씨는 시신에서 냄새가 나지 않도록 락스와 방향제를 뿌리는 등 장기간 은닉을 위해 관리해 온 것으로 파악됐다.

이후 사기 혐의로 구속돼 있던 A씨가 월세를 내지 않으면서 해당 오피스텔에서 악취가 발생, 오피스텔 관리인이 경찰에 신고하면서 A씨의 범행이 드러났다.

A씨와 B씨는 일본에서 만나 연인 관계로 발전한 뒤 2019년 3월 함께 한국으로 입국해 동거를 시작했다. 사건 당일에는 B씨가 “다시 일본으로 돌아가겠다”고 말하면서 다툼이 벌어졌고, 이 과정에서 A씨가 B씨의 목을 졸라 살해했다.