창간 80주년 경향신문

동거녀 살해 후 3년 6개월 시신 은닉한 30대…2심도 징역 27년 선고

완독

경향신문

공유하기

  • 카카오톡

  • 페이스북

  • X

  • URL 복사

  • 이메일

보기 설정

글자 크기

  • 보통

  • 크게

  • 아주 크게

컬러 모드

  • 라이트

  • 다크

  • 베이지

  • 그린

컬러 모드

  • 라이트

  • 다크

  • 베이지

  • 그린

본문 요약

동거녀를 살해한 뒤 3년 6개월 동안 시신을 은닉한 30대 남성에게 2심에서도 중형이 선고됐다.

서울고법 인천원외재판부 형사1부는 21일 항소심 선고공판을 열고 살인 혐의와 사체은닉 혐의로 구속기소 된 A씨에게 1심과 같은 징역 27년을 선고했다고 밝혔다.

항소심 재판부는 "A씨는 동거녀인 B씨를 목 졸라 살해한 뒤 범행이 발각되지 않게 3년 6개월간 사체에 방향제를 뿌리며 은닉했다"며 "자기 죽음을 예상하지 못한 채 사망하게 된 피해자는 극심한 고통을 겪었을 것으로 보인다"고 밝혔다.

인공지능 기술로 자동 요약된 내용입니다. 전체 내용을 이해하기 위해 본문과 함께 읽는 것을 추천합니다.
(제공 = 경향신문&NAVER MEDIA API)

내 뉴스플리에 저장

동거녀 살해 후 3년 6개월 시신 은닉한 30대…2심도 징역 27년 선고

입력 2026.04.21 15:41

  • 박준철 기자

  • 기사를 재생 중이에요

인천지방법원. 인천지법 제공

인천지방법원. 인천지법 제공

동거녀를 살해한 뒤 3년 6개월 동안 시신을 은닉한 30대 남성에게 2심에서도 중형이 선고됐다.

서울고법 인천원외재판부 형사1부(정승규 재판장)는 21일 항소심 선고공판을 열고 살인 혐의와 사체은닉 혐의로 구속기소 된 A씨에게 1심과 같은 징역 27년을 선고했다고 밝혔다.

항소심 재판부는 “A씨는 동거녀인 B씨를 목 졸라 살해한 뒤 범행이 발각되지 않게 3년 6개월간 사체에 방향제를 뿌리며 은닉했다”며 “자기 죽음을 예상하지 못한 채 사망하게 된 피해자는 극심한 고통을 겪었을 것으로 보인다”고 밝혔다.

이어 “유족들도 소중한 가족을 잃어 평생 치료되기 어려운 정신적 상처를 입었고 공탁금 수령도 거부하고 엄벌을 탄원하고 있다”고 덧붙였다.

A씨는 2021년 11월 인천의 한 오피스텔에서 30대 동거녀 B씨를 살해한 뒤 3년 6개월 동안 오피스텔에 시신을 은닉한 혐의로 기소됐다.

조사 결과, A씨는 시신에서 냄새가 나지 않도록 락스와 방향제를 뿌리는 등 장기간 은닉을 위해 관리해 온 것으로 파악됐다.

이후 사기 혐의로 구속돼 있던 A씨가 월세를 내지 않으면서 해당 오피스텔에서 악취가 발생, 오피스텔 관리인이 경찰에 신고하면서 A씨의 범행이 드러났다.

A씨와 B씨는 일본에서 만나 연인 관계로 발전한 뒤 2019년 3월 함께 한국으로 입국해 동거를 시작했다. 사건 당일에는 B씨가 “다시 일본으로 돌아가겠다”고 말하면서 다툼이 벌어졌고, 이 과정에서 A씨가 B씨의 목을 졸라 살해했다.

  • AD
  • AD
  • AD
뉴스레터 구독
닫기

전체 동의는 선택 항목에 대한 동의를 포함하고 있으며, 선택 항목에 대해 동의를 거부해도 서비스 이용이 가능합니다.

보기

개인정보 이용 목적- 뉴스레터 발송 및 CS처리, 공지 안내 등

개인정보 수집 항목- 이메일 주소, 닉네임

개인정보 보유 및 이용기간- 원칙적으로 개인정보 수집 및 이용목적이 달성된 후에 해당정보를 지체없이 파기합니다. 단, 관계법령의 규정에 의하여 보존할 필요가 있는 경우 일정기간 동안 개인정보를 보관할 수 있습니다.
그 밖의 사항은 경향신문 개인정보취급방침을 준수합니다.

보기

경향신문의 새 서비스 소개, 프로모션 이벤트 등을 놓치지 않으시려면 '광고 동의'를 눌러 주세요.

여러분의 관심으로 뉴스레터가 성장하면 뉴욕타임스, 월스트리트저널 등의 매체처럼 좋은 광고가 삽입될 수 있는데요. 이를 위한 '사전 동의'를 받는 것입니다. 많은 응원 부탁드립니다. (광고만 메일로 나가는 일은 '결코' 없습니다.)

레터 받기 취소하기
뉴스레터 구독
닫기

닫기
닫기

뉴스레터 구독이 완료되었습니다.

개인정보 수집 및 이용
닫기

개인정보 이용 목적- 뉴스레터 발송 및 CS처리, 공지 안내 등

개인정보 수집 항목- 이메일 주소, 닉네임

개인정보 보유 및 이용기간- 원칙적으로 개인정보 수집 및 이용목적이 달성된 후에 해당정보를 지체없이 파기합니다. 단, 관계법령의 규정에 의하여 보존할 필요가 있는 경우 일정기간 동안 개인정보를 보관할 수 있습니다.
그 밖의 사항은 경향신문 개인정보취급방침을 준수합니다.

닫기
광고성 정보 수신 동의
닫기

경향신문의 새 서비스 소개, 프로모션 이벤트 등을 놓치지 않으시려면 '광고 동의'를 눌러 주세요.

여러분의 관심으로 뉴스레터가 성장하면 뉴욕타임스, 월스트리트저널 등의 매체처럼 좋은 광고가 삽입될 수 있는데요. 이를 위한 '사전 동의'를 받는 것입니다. 많은 응원 부탁드립니다. (광고만 메일로 나가는 일은 '결코' 없습니다.)

닫기
댓글