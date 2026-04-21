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“가전 부수고, 추가비용 요구도…” 청년층 이사서비스 피해주의보

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본문 요약

A씨는 지난해 10월 이사 플랫폼을 통해 반포장이사를 하기로 하고 계약금 13만5000원을 지불했다.

한국소비자원은 지난해 접수된 이사서비스 피해구제 상담 중 소규모 이사계약이 241건이었다고 21일 밝혔다.

소비자원에 따르면 소규모 이사계약 피해의 경우 20∼30대 비중이 65.1%에 달해 청년층 손해가 두드러졌다.

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“가전 부수고, 추가비용 요구도…” 청년층 이사서비스 피해주의보

입력 2026.04.21 15:56

  • 정유미 기자

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소비자원 제공 사진 크게보기

소비자원 제공

A씨는 지난해 10월 이사 플랫폼을 통해 반포장이사를 하기로 하고 계약금 13만5000원(총 이사비용 38만5000원)을 지불했다. 하지만 이사도중 업체 과실로 냉장고와 장롱이 파손됐고 A씨는 배상을 요구했다. 업체는 잔금으로 손해배상을 대신하겠다고 했지만 잔금으로 냉장고 등 손해금액을 대신하기에 는 턱없이 부족했다.

100만원 이하 소규모 이사서비스에서 파손·분실, 추가비용 요구 등 피해가 잇따르고 있다. 특히 1인 가구 비중이 높은 20~30대 청년층 피해가 집중돼 각별한 주의가 요구된다.

한국소비자원은 지난해 접수된 이사서비스 피해구제(961건) 상담 중 소규모 이사계약이 241건이었다고 21일 밝혔다.

소비자원에 따르면 소규모 이사계약 피해의 경우 20∼30대 비중이 65.1%에 달해 청년층 손해가 두드러졌다. 특히 20대 비중이 22.8%로 전체 이사 서비스 피해 건수의 20대 비중(11.6%)보다 2배 가까이 높았다. 1인 가구 비중이 높은 청년층의 소규모 이사서비스 이용이 상대적으로 많기 때문이다.

피해 유형은 물품 파손 및 분실이 47.7%로 가장 많았다. 이어 추가 비용 요구 24.9%, 이사 거부 및 계약불이행 13.9%, 과도한 위약금 요구 9.6% 등의 순이었다.

물품 파손의 경우 전자제품, 가구 등 주요 물품이 이사 과정에서 발생했음에도 업체가 책임을 인정하지 않거나 배상을 거부하는 사례가 많았다. 일부 업체는 잔금을 포기하고 책임을 회피하는 경우도 확인됐다.

추가 비용 피해도 많았다. 이사 당일 짐의 양이나 건물 구조 등을 이유로 차량, 인력, 사다리차 등을 앞세워 추가비용을 요구하는 사례가 대부분이었다. 소비자가 이를 거부하면 이사업체는 계약 이행 자체를 거부하기까지 했다.

문제는 소규모 이사의 경우 방문 견적 없이 전화나 온라인으로 비대면 계약하는 경우가 많다는데 있다. 이삿짐 규모나 작업 조건이 정확히 확인되지 않은 만큼 피해는 커질 수 밖에 없다.

때문에 피해를 예방하려면 이삿짐업체의 허가업체 여부를 사전에 확인하고 방문 견적을 통해 계약 조건을 꼼꼼히 확인해야 한다. 또 파손 우려 물품은 사전에 사진 촬영을 하고 이사 후 반드시 현장에서 상태를 점검해야 한다.

소비자원 관계자는 “신학기·입사 등으로 청년층 이사 수요가 많은 봄철에 소규모 이사 관련 피해가 증가한다”면서 “이사를 앞둔 청년들은 비대면 계약시 조건을 꼼꼼히 따지는 등 더욱 유의할 필요가 있다”고 말했다.

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