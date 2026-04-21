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본문 요약

원불교 나상호 교정원장은 원불교 최대 경축일인 대각개교절을 앞둔 21일 서울 동작구 원불교 소태산 기념관에서 "현대 사회의 아픔을 치유하고 평화로운 세상을 만들기 위한 종교적 본분을 다하겠다"면서 "국민들의 생명존중과 마음회복을 위해 종단 차원의 대응에 나서겠다"고 밝혔다.

나 원장은 "국내 3만명 정도인 북향민들은 한국 사회에 녹아들기 어려울 뿐 아니라 이들의 자살률은 평균의 2배가 넘는다"면서 "모든 사람은 한 가족이라는 원불교 정신에 따라 이 분들을 정서적으로 받아들이고 끌어안아야 한다"고 강조했다.

이와 함께 국민 마음건강 회복 및 정신적 고통을 치유하기 위한 명상 프로그램도 확대 운영하기로 했다.

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(제공 = 경향신문&NAVER MEDIA API)

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원불교 교정원장 “AI 전쟁 동원, 인간소외 우려···생명존중·마음회복 노력할 것”

입력 2026.04.21 15:57

원불교 나상호 교정원장이 21일 서울 동작구 소태산기념관에서 열린 기자간담회에서 원불교 개교 정신에 대해 설명하고 있다. 원불교 제공

원불교 나상호 교정원장이 21일 서울 동작구 소태산기념관에서 열린 기자간담회에서 원불교 개교 정신에 대해 설명하고 있다. 원불교 제공

원불교 나상호 교정원장은 원불교 최대 경축일인 대각개교절(4월28일)을 앞둔 21일 서울 동작구 원불교 소태산 기념관에서 “현대 사회의 아픔을 치유하고 평화로운 세상을 만들기 위한 종교적 본분을 다하겠다”면서 “국민들의 생명존중과 마음회복을 위해 종단 차원의 대응에 나서겠다”고 밝혔다.

나 원장이 우선적으로 제시한 실천 프로그램은 국가적 과제가 된 자살 예방 프로그램이다. 지역 노인과 북향민, 군 장병 등을 대상으로 진행 중인 자살 예방 활동을 전 교단 차원으로 확대하는 한편, 응급 상황에 대처할 수 있는 인력 양성에도 집중키로 했다.

나 원장은 “국내 3만명 정도인 북향민(북한이탈주민)들은 한국 사회에 녹아들기 어려울 뿐 아니라 이들의 자살률은 평균의 2배가 넘는다”면서 “모든 사람은 한 가족이라는 원불교 정신에 따라 이 분들을 정서적으로 받아들이고 끌어안아야 한다”고 강조했다.

이와 함께 국민 마음건강 회복 및 정신적 고통을 치유하기 위한 명상 프로그램도 확대 운영하기로 했다. 대표적인 프로그램은 불교의 템플스테이와 유사한 ‘마인드 스테이’다. 직장인 번아웃 회복, 청소년 집중력 향상, 노년층 소외 예방 등 세대별로 특화된 마음 공부를 하는 이 프로그램을 전국적으로 확대할 예정이다. 또 대중적인 명상 문화도 안착시키기로 했다.

한편 나 원장은 최근 이어지는 전쟁과 인공지능(AI)의 급격한 발전에 우려를 표했다. 그는 “인류문명 진화와 편익을 위해 활용되어야 할 AI가 전쟁에 동원되고 효율성·경제성만 따지는 상황에서 인간소외와 차별이 심해지고 있다”면서 “이럴수록 종교가 세상의 평화와 평등을 지향하는 마음의 빛이 되길 바란다”고 말했다.

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