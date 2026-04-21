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화물연대 노동자 사망사고에 경찰 책임론도 부상

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본문 요약

경남 진주 CU 물류센터 앞에서 발생한 화물노동자 사망 사고 관련 경찰에도 '책임론'이 제기되고 있다.

화물연대는 경찰도 사고에 책임이 있다고 주장하고 있다.

당시 물류센터 입구를 가로막고 집회 중인 조합원들을 경찰이 밀어내 차량 통행로가 확보됐고, 이때 대체차량이 빠져나가는 과정에서 사고가 발생했다는 것이다.

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화물연대 노동자 사망사고에 경찰 책임론도 부상

입력 2026.04.21 15:58

수정 2026.04.21 17:30

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  • 전현진 기자

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전국민주노동조합 조합원들이 21일 서울 강남구 BGF리테일(CU본사) 앞에서 ‘살인기업 CU(BGF리테일) 규탄 기자회견을 열고 있다. 앞서 20일 원청업체와 직접 교섭을 요구하며 CU 진주물류센터 앞에서 집회를 열던 화물연대 조합원들이 회사 측의 대체 차량에 치여 1명이 숨지고 2명이 다치는 일이 발생했다. 문재원 기자

전국민주노동조합 조합원들이 21일 서울 강남구 BGF리테일(CU본사) 앞에서 ‘살인기업 CU(BGF리테일) 규탄 기자회견을 열고 있다. 앞서 20일 원청업체와 직접 교섭을 요구하며 CU 진주물류센터 앞에서 집회를 열던 화물연대 조합원들이 회사 측의 대체 차량에 치여 1명이 숨지고 2명이 다치는 일이 발생했다. 문재원 기자

경남 진주 CU 물류센터 앞에서 발생한 화물노동자 사망 사고 관련 경찰에도 ‘책임론’이 제기되고 있다. 경찰이 집회 현장을 관리하던 도중 사고가 발생했기 때문이다. 경찰은 전담수사팀을 꾸려 수사에 나서는 한편 당시 집회시위 관리가 적절했는지에 대해서도 조사를 진행하고 있다.

21일 경향신문 취재를 종합하면, 경찰청 감사관실은 전담팀을 진주에 보내 사고 당시 경찰의 현장 대응과 지휘 체계 전반에 대한 진상 확인 작업을 벌이고 있다. 경찰청 관계자는 “진상 확인 결과 부실한 대응이 확인되면 정식 감찰 조사로 전환될 수 있다”고 말했다.

지난 20일 오전 경남 진주시 정촌면 예하리의 CU 진주물류센터 앞에서 사측의 대체 차량인 2.5t 화물트럭이 화물연대 CU지회 조합원 3명을 들이받은 사고가 발생했다. 차량 아래 깔린 조합원은 심정지 상태로 병원에 옮겨졌으나 숨졌다. 다른 2명도 중경상을 입고 치료 중이다. 차량 운전자는 특수상해 혐의로 경남경찰청 광역수사대에 긴급체포돼 조사를 받고 있다.

화물연대는 경찰도 사고에 책임이 있다고 주장하고 있다. 당시 물류센터 입구를 가로막고 집회 중인 조합원들을 경찰이 밀어내 차량 통행로가 확보됐고, 이때 대체차량이 빠져나가는 과정에서 사고가 발생했다는 것이다.

사측의 압력으로 경찰이 투입된 것 아니냐는 의혹도 제기되고 있다. 지난 18일 한 매체는 CU를 운영하는 BGF 측이 편의점 점주들에게 “화물연대 파업으로 BGF푸드 진천 공장 봉쇄돼 배송이 어려운 상황”이라며 “경찰 협조를 요청했지만 안전사고를 이유로 경찰 투입이 이뤄지지 않았다”고 안내했다고 보도했다. 경찰은 이 보도로 진주 물류센터에서의 경비 방침이 바뀐 것은 아니라고 설명했다.

사고가 난 날은 하필 유재성 경찰청장 직무대행이 인권의 가치를 강조한 날이었다. 유 직무대행은 지난 20일 오전 경찰청사에 진행된 경무관 승진 임용식에서 “경찰관이 가져야 할 것이 여러 가지가 있지만 인권과 공정의 가치가 중요하다”라며 “주권자인 국민의 인권을 바탕으로 모든 업무가 이뤄져야 한다”고 말했다.

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