“교섭 거부·공권력이 빚은 참사”···민주노총 광주·전남본부, 화물노동자 사망 규탄

“화물차노동자 사망사고는 결코 우연이 아닙니다. 교섭을 거부한 원청과 그 원청의 손을 들어준 공권력이 함께 만들어낸 예고된 비극입니다.”

민주노총 광주·전남본부 조합원 등 40여명은 21일 전남경찰청 앞에서 기자회견을 열고 경남 진주시 CU 진주물류센터 앞에서 발생한 사망사고를 ‘교섭 거부와 대체수송 강행, 공권력 투입이 겹친 참사’로 규정하며 원청과 정부를 강하게 규탄했다.

이들은 사고의 배경으로 CU 측의 교섭 거부와 대체수송 강행을 지목했다. “CU 화물노동자들은 편의점 24시간 운영을 위해 하루 12시간이 넘는 장시간 노동과 새벽배송을 감당해 왔다”며 “개정 노조법에 따라 BGF리테일·BGF로지스를 상대로 교섭을 요구했지만, 사측은 물량 축소와 계약 해지 압박, 손해배상 청구 등으로 대응했다”고 밝혔다. 이어 “파업 2주가 지난 20일 결국 대체수송을 강행했다”고 주장했다.

사고는 전날인 20일 오전 10시32분쯤 경남 진주시 CU 진주물류센터 앞에서 발생했다. 이들의 설명을 종합하면 원청 교섭을 요구하며 연좌농성을 벌이던 공공운수노조 화물연대 조합원 A씨가 경찰 진압 과정에서 쓰러진 뒤 대체수송 차량에 치여 숨졌다. 이 과정에서 조합원 2명이 중경상을 입었다.

이들은 경찰 대응을 문제 삼았다. “현장에서는 노동자 안전보다 물량 반출이 우선됐다”며 “대체수송 강행 과정에서의 공권력 남용과 안전조치 문제를 철저히 수사하고 책임자를 처벌해야 한다”고 밝혔다. 이어 “경찰이 위험한 대치 상황에서 노동자 안전을 제대로 확보하지 못했다”고 주장했다.

정부 책임도 제기했다. 민주노총 광주·전남본부는 “노동존중을 내건 이재명 정부에서조차 노동자의 안전은 지켜지지 않았다”며 “윤석열 정부와 무엇이 다른지 묻지 않을 수 없다”고 밝혔다. 이어 “노동자의 죽음 앞에 침묵하고 방관한다면 그 책임은 정부에 있다”고 덧붙였다.

민주노총 광주·전남본부는 정부와 경찰, CU 측에 이번 사망 사고의 책임을 분명히 하라고 촉구했다. 원청 교섭 보장과 재발 방지 대책 마련도 요구했다.

민주노총 광주·전남본부는 “정부가 지금 즉각 사태 해결에 나서지 않는다면 노동자들의 거대한 분노와 마주하게 될 것”이라며 “진상 규명과 책임자 처벌, 노동자가 안전하게 일할 권리를 쟁취하는 그날까지 끝까지 싸우겠다”고 강조했다. 이들은 이날 오후 경남 진주시 CU 진주물류센터 앞에서 열리는 집회에 참가한다.