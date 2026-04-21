한·인도 기업, 조선·철강·디지털·에너지 등 협력 MOU 20건 체결

의료기기·소비재 등은 4800만달러 수출 계약

이재명 대통령 인도 국빈 방문을 계기로 열린 비즈니스 포럼에서 조선, 철강, 디지털, 에너지 등 양국 간 협력 수요가 높은 분야를 중심으로 20건의 업무협약(MOU)이 체결됐다.

산업통상부는 20일(현지시간) 인도 뉴델리 바라트 만다팜 행사장에서 열린 비즈니스 포럼에 국내 주요 기업인 20여명과 인도 측 주요 기업인 250여명이 참석했다고 밝혔다.

이날 HD한국조선해양은 인도 금융사 SMFCL 등과 인도 내 신규 조선소 설립 투자에 필요한 핵심 인프라 구축과 합작법인 설립 추진 등을 위한 협력 MOU를 체결했다.

현대자동차와 인도 TVS 모터 컴퍼니는 친환경 3륜 전기차 공동개발 MOU를 체결하고, 인도 시장에 적합한 친환경 3륜 전기차의 공동 개발과 현지 보급 확대를 위해 협력하기로 했다.

포스코홀딩스는 인도 1위 철강사 JSW 그룹과 연간 600만t 규모의 조강 생산 능력을 갖춘 인도 일관제철소 투자를 위한 합작회사 설립 MOU를 체결했다.

GS건설은 아리에너지와 인도 노후 풍력단지의 고효율 터빈 교체를 통한 ‘리파워링’ 사업 협력 MOU를 체결했다. 리파워링은 노후 발전소의 터빈을 최신 고효율 장비로 교체해 발전량, 효율, 수익성 등을 높이는 사업을 말한다.

네이버는 ‘타타 컨설턴시 서비스’(TCS)와 인도 시장에서의 인공지능(AI), 클라우드 서비스 전반에 걸친 디지털 전환 확대를 위한 MOU를 체결했다.

같은 날 뉴델리 오베로이 호텔에서 ‘한·인도 비즈니스 파트너십’ 행사도 열렸다. 이 행사에는 한국 기업 40여개사와 인도 기업 100여개사가 참가했다. 이날 한국 의료기기·소비재 기업은 인도 구매자와 총 14건, 약 4800만달러(약 706억원) 규모의 수출 계약을 체결했다.

김정관 산업부 장관은 “정부는 한·인도 경제 협력이 새로운 전기를 맞이할 수 있도록 필요한 모든 제도적 지원을 아끼지 않을 것”이라며 “양국 기업에 보다 많은 사업 기회가 창출되도록 적극적으로 뒷받침하겠다”고 밝혔다.