서울 서초구 오티에르반포 청약 당첨 최고 가점은 79점···‘6인가구’ 최고 점수

이달에 분양한 서울 서초구 잠원동 ‘오티에르 반포’ 청약 당첨자의 최고 가점은 79점으로 6인 가구가 받을 수 있는 최고 점수로 나타났다. 최저 가점도 69점으로 4인 가구가 받을 수 있는 가장 높은 점수였다.

한국부동산원 청약홈에 21일 발표된 오티에르반포 당첨 결과를 보면, 1순위 청약을 진행한 12개 주택형 중에서 가장 작은 전용면적 44㎡형의 당첨 가점은 최고 79점, 최저 74점이었다.

청약 가점은 무주택 기간과 통장 가입 기간, 부양가족 수로 산정한다. 무주택 기간 15년 이상(32점), 청약통장 가입 기간 15년 이상(17점), 본인 제외 부양가족 6명 이상(35점)이면 만점(84점)이다. 79점은 부양가족이 5명인 경우(6인가구) 받을 수 있는 최대 가점이다.

12개 주택형 모두 당첨 최고 가점은 70점 이상이었다. 당첨 최저 가점은 주택형별로 69~74점에 분포했다. 전용면적 113.5㎡B형은 당첨 최저 가점이 69점이었다. 69점은 4인가구가 받을 수 있는 최고 점수다.

오티에르반포는 신반포21차 재건축 사업으로 들어서는 단지로 포스코이앤씨가 시공한다.

오는 7월 입주를 앞둔 후분양 단지로, 지하 4층부터 지상 20층까지 2개동 총 251가구 규모로 조성된다. 포스코이앤씨의 최상급 브랜드 ‘오티에르’가 최초로 적용된 분양 단지이기도 하다.

이 단지는 분양가상한제가 적용돼 전용 84㎡의 가격이 25억150만∼27억5650만원 수준이다.

서초구 핵심 입지에 있고 분양가가 주변 시세 대비 30억원 가량 저렴한 것으로 평가돼 청약자가 몰렸다.

앞서 지난 10일 진행된 이 단지 특별공급은 43가구 모집에 1만5505명이 신청했다. 이어 13일 열린 1순위 청약에서는 43가구 모집에 3만540명이 신청해 경쟁률이 평균 710.2대 1에 달했다.