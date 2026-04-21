국제앰네스티 “트럼프, 푸틴, 네타냐후는 모든 것 파괴하는 포식자”

국제인권단체인 국제앰네스티가 도널드 트럼프 미국 대통령, 블라디미르 푸틴 러시아 대통령, 베냐민 네타냐후 이스라엘 총리에 대해 “지배와 탐욕을 가로막는 모든 것을 파괴하고 있다”면서 포식자들이라고 비판했다.

AFP통신은 국제앰네스티가 20일(현지시간) 발표한 연례보고서에서 “2025년 내내 트럼프, 푸틴, 네타냐후 등은 대규모 파괴, 억압, 폭력을 통해 경제적, 정치적 지배를 추구했다”면서 이같이 비판했다고 이날 보도했다. 국제앰네스티는 이어 이 지도자들이 “보편적 인권의 근간을 공격하고 있다”고 지적했다.

아그네스 칼라마르 사무총장은 연례보고서를 공개하면서 “대부분의 정부, 특히 유럽 정부는 이 포식자들과 맞서 싸우기보다는 유화 정책을 택했다”고 비판했다. 칼라마르 사무총장은 “어떤 나라는 심지어 포식자를 모방하려고 했고 어떤 이들은 그들의 그늘 아래로 숨어들었다”고 덧붙였다. 그는 중동에서 급증하고 있는 분쟁은 “인종차별적 이데올로기를 통해 비인간화된” 세계에 대한 비전에 기반한 “새로운 약탈적 세계 질서의 최신 사례일뿐”이라고 말했다.

칼라마르 사무총장은 트럼프 대통령에 대해 “법치주의를 훼손하는 전례 없는 수많은 행동”과 “자의적인 권력 남용”을 저질렀다고 비판했다. 그는 AFP와 인터뷰에서 트럼프 대통령과 푸틴 대통령이 “매우 인종차별적이고 매우 가부장적”인 세계관을 공유하고 있다고 말했다.

연례보고서는 또 가자지구에서 이스라엘이 벌인 행동에 초점을 맞추면서 “세계에서 가장 강력한 정부들이 학살을 막거나 이스라엘의 불법 점령, 인종 차별 정책을 종식하기 위한 의미 있는 조치를 취하지 못했다”고 규탄했다고 AFP는 전했다. 칼라마르 사무총장은 현시대를 “겁쟁이의 시대”라고 규정하면서 “슬프게도 세계 대부분 국가가 비겁하다고 규정할 수밖에 없다”고 말했다.

연례보고서에는 트럼프 대통령 등이 다자주의 체제를 거부하고 윤리적 나침반이 없는 비전을 추구하며, 외교가 아닌 전쟁이 지배하는 세계를 만들고 있다고 지적하는 내용도 들어있다.

1961년 설립된 국제앰네스티는 사형제 폐지, 성소수자 및 여성 인권 증진, 양심수 보호, 난민 처우 개선 등의 분야에서 활동하는 국제인권단체다. 영국 런던에 본부를 두고 있다. 1977년 노벨 평화상을 수상한 바 있다.