‘인도 나프타’ 석화업계 단비 되나…인도 에너지 대란은 변수

인도와의 나프타 수급 협력 강화에 업계 반색 호르무즈 해협 바깥 위치에 짧은 운송 거리 장점 인도 원유 수급 문제·나프타 생산 정책은 변수

이재명 대통령과 나렌드라 모디 인도 총리가 안정적인 나프타 수급을 위한 협력을 강화하겠다고 밝히자 중동 사태 직격탄을 맞은 석유화학 업계는 환영하는 분위기다. 다만 인도 역시 중동발 에너지 대란을 겪고 있어 원활한 수급까진 다소 시간이 걸릴 수 있다고 업계는 전망했다.

양기욱 산업통상부 산업자원안보실장은 21일 정부세종청사 브리핑에서 인도와의 나프타 수급 협력과 관련해 “인도 석유천연가스부와 나프타 수급을 원활하게 하기로 약속했다”며 “당장 인도와 계약을 맺은 건 없지만 이를 계기로 나프타 수입 확대를 기대하고 있다”고 말했다.

산업부에 따르면 인도는 매년 1800만t의 나프타를 생산한다. 한국은 지난해 221만4000t의 나프타를 인도로부터 수입해, 인도 전체 생산량의 12%가 한국으로 온다. 인도는 한국의 5위 나프타 수입국이자 윤활기유 수출 1위국가다. 중동 사태 이후 호르무즈 해협이 봉쇄되면서 정부와 석유화학 업계는 중동을 대체할 수입처로 인도를 주목해왔다. 운송 거리가 비교적 짧다는 점도 장점으로 꼽힌다.

인도 나프타 시장 전망도 밝아 장기적으로 인도와의 나프타 거래를 늘리는 전략이 필요한 시점이기도 하다. 미국 글로벌시장 조사기관인 아이마크그룹 보고서에 따르면 올해부터 2034년까지 인도 나프타 시장의 연평균 성장률은 3.76%로 예상된다. 아이마크그룹은 “인도의 도시화와 소득 확대, 산업 활동 확장 등이 인도 나프타 시장 성장을 견인할 것”이라고 전망했다.

석유화학 업계 관계자는 “지금은 어떻게든 나프타를 구해야 하는 절박한 상황”이라며 “인도와의 수급 협력 발표는 반가운 일”이라고 말했다.

하지만 인도 나프타가 셧다운 위기에 처한 석유화학 업계의 어려움을 해소할 수 있을지는 미지수다. 우선 인도의 원유 수급 상황이 좋지 않다는 점이 변수로 꼽힌다. 인도 매체 타임스오브인디아에 따르면 인도는 매년 사용하는 원유의 85% 이상을 수입에 의존하고 있다. 수입한 원유를 정제해 나프타 등 석유제품을 만들어 되파는 구조다.

인도는 원유 수입의 절반가량을 중동에 의존하고 있다. 한국과 마찬가지로 호르무즈 해협이 막히면서 인도 또한 원유 수급에 차질을 빚고 있다. 타임스오브인디아는 “러시아산 원유 수입을 늘리고 있지만 한계가 있다”고 보도했다.

인도 정부가 국내 에너지 보급을 우선하면서 나프타 생산량을 조절할 수 있다는 전망도 나온다. 인디아익스프레스는 “인도 국내 에너지 수요가 급격하게 늘고 있다”며 “인도 정부가 나프타 생산을 줄이고 액화석유가스(LPG) 생산을 늘리라고 명령할 가능성이 있다”고 전했다.

치솟은 나프타 가격도 문제다. 미국 시장조사업체 트레이딩이코노믹스에 따르면 20일(현지시간) 나프타 가격은 t당 894.79달러를 기록했다. 지난해 같은 기간과 비교해 64.03% 오른 가격이다. 업계 관계자는 “인도뿐 아니라 전 세계 나프타 가격이 천정부지로 올랐다”며 “아무리 확보 가능한 물량이라도 선뜻 구매에 나서기 어려운 상황”이라고 말했다.