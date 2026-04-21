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한국 시사만화 탄생 117주년 ‘이도영 시사만화상’ 공모

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본문 요약

한국 시사만화 탄생 117주년을 맞아 시사만화의 정신을 계승하는 '이도영 시사만화상' 공모가 시작된다.

전국시사만화협회는 한국 시사만화의 선구자인 관재 이도영 화백의 정신을 기리고, 시대를 꿰뚫는 비판과 풍자의 작품을 발굴하기 위해 이번 공모를 진행한다고 밝혔다.

응모 자격은 국내외에서 활동하는 전업 시사만화가이며 공모 대상은 2025년 5월1일부터 2026년 4월30일까지 국내 언론 매체에 발표된 작품이다.

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(제공 = 경향신문&NAVER MEDIA API)

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한국 시사만화 탄생 117주년 ‘이도영 시사만화상’ 공모

입력 2026.04.21 16:43

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한국 시사만화 탄생 117주년 ‘이도영 시사만화상’ 공모

한국 시사만화 탄생 117주년을 맞아 시사만화의 정신을 계승하는 ‘이도영 시사만화상’ 공모가 시작된다. 전국시사만화협회(회장 최민)는 한국 시사만화의 선구자인 관재(貫齋) 이도영(李道榮, 1884~1933) 화백의 정신을 기리고, 시대를 꿰뚫는 비판과 풍자의 작품을 발굴하기 위해 이번 공모를 진행한다고 밝혔다.

이번 공모는 시사만화가 단순한 풍자를 넘어 시대를 기록하는 공적 장르임을 재확인하는 자리다. 시사만화는 해학과 풍자를 통해 권력을 비틀고 침묵 속의 진실을 드러내며 시대의 모순을 가장 직관적으로 보여주는 시각적 논설이다. 말로 설명하기 어려운 복잡한 현실을 단 한 컷에 압축해내는 힘. 그것이 시사만화가 오랜 시간 사회적 영향력을 유지해온 이유다. 무엇보다 이번 공모는 우리에게 질문을 던진다 ‘지금 이 시대를 가장 정확하게 그려낸 한 컷은 무엇인가. 그리고 그 한 컷은 훗날 이 시대를 어떻게 증언하게 될 것인가.’를

응모 자격은 국내외에서 활동하는 전업 시사만화가이며 공모 대상은 2025년 5월1일부터 2026년 4월30일까지 국내 언론 매체에 발표된 작품이다. 작품은 JPG 또는 PDF 형태의 디지털 파일로 제출하면 된다.

접수는 2026년 4월20일~5월10일까지, 제출처 sisatoon20@gmail.com

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