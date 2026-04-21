방시혁 의장, 하이브 상장 문제로 결국 구속 기로···미 대사관 측 출금해제 요청이 영향 줬나

방시혁 하이브 의장이 하이브 상장 당시 투자자들을 속여 거액을 편취한 혐의로 구속 위기에 놓였다.

서울경찰청 광역수사단 금융범죄수사대는 21일 “방 의장에 대해 자본시장법 위반 혐의(사기적 부정거래)로 서울남부지검에 구속영장을 신청했다”고 밝혔다.

경찰은 방 의장이 2019년 하이브 상장 계획이 없는 것처럼 투자자들을 속인 뒤, 하이브 임원 A씨가 관여된 사모펀드(PEF)에 하이브 지분을 매각한 후 상장하는 수법으로 총 1900억원대 이익을 본 혐의가 있다고 보고 있다.

경찰은 2024년 12월 자체 첩보를 통해 방 의장에 대한 수사에 착수한 지 약 1년 5개월 만에 구속영장을 신청했다. 경찰은 지난해 6월30일 한국거래소를 압수수색하고, 하이브 상장 심사 관련 자료를 확보했다. 같은해 7월에는 서울 용산구 하이브 본사 등을 압수수색했다. 지난해 9월 방 의장에 대한 첫 소환조사를 시작으로, 11월까지 5차례 소환 조사도 했다.

여러차례 압수수색과 소환조사에도 불구하고 경찰은 방 의장의 신병처리에 대해 결론을 내리지 못했다. 일각에서는 사건의 파급력 등을 의식한 경찰 수뇌부가 판단을 늦추고 있다는 비판이 제기됐다. 박정보 서울경찰청장은 지난달 23일 정례 기자회견에서 “계속 경찰청과 국가수사본부에서 법리 검토와 증거 분석을 진행하고 있다”고 해명했다. 방 의장 역시 수사가 길어지면서 해외 시상식 참여 등 여러 대외 활동에 제약을 겪은 것으로 전해졌다.

미 대사관이 최근 방 의장에 대한 출국금지 해제 관련 협조 서한을 경찰청에 보낸 것이 구속영장 청구에 영향을 줬다는 해석이 나온다. 미 대사관은 최근 ‘방 의장 등 하이브 경영진이 미국을 방문할 수 있도록 해달라’는 취지의 협조 서한을 경찰청장 직무대행에게 보냈다.

서한에는 방 의장이 오는 7월4일 예정된 미국 독립 250주년 기념행사 참석하고, 월드투어 중인 그룹 방탄소년단(BTS) 투어도 지원할 수 있도록 출국금지를 해제해달라는 내용이 담긴 것으로 전해졌다. 공문 참조 대상으로 외교부 차관보도 언급됐다.

가뜩이나 수사가 지지부진하다는 지적을 받던 경찰이 서한 수신 사실마저 알려지자 서둘러 방 의장에 대한 신병처리에 나섰다는 분석이다. 경찰 내부에서는 방 의장이 출국을 시도하기 위해서 미국 측에 로비를 한 것이 아니냐고 보는 시각도 있는 것으로 전해진다. 박정보 서울경찰청장은 지난 20일 열린 정례 기자회견에서 출국금지 해제 요청 서한에 대해 “공유된 바 없다”며 “(해제 여부는) 수사팀이 판단할 일”이라고 밝혔다.

방 의장 측 변호인은 “장기간 성실히 수사에 협조했음에도 구속 영장이 신청된 것은 유감”이라며 “최선을 다해 소명하겠다”고 말했다. 또 “방 의장이 미국에 출국금지 해제를 요청한 적이 없다”고도 말했다.