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중 외교장관, 태국·미얀마·캄보디아 방문…‘미·이란’ 전쟁 에너지 직격탄 맞은 곳 찾아 전략 대화

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본문 요약

왕이 중국공산당 외사판공실 주임 겸 외교부장이 태국, 캄보디아, 미얀마를 방문한다.

궈자쿤 중국 외교부 대변인은 21일 정례브리핑에서 왕 부장이 22~26일 태국, 캄보디아, 미얀마 3개국을 방문해 전략 대화를 한다고 밝혔다.

이들 세 나라는 중국의 메콩강 프로젝트와 일대일로 프로젝트 등에 참여하고 있으며, 미·이란 전쟁 이후 전 세계적 에너지 가격 급등의 충격을 크게 받은 나라들이다.

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(제공 = 경향신문&NAVER MEDIA API)

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중 외교장관, 태국·미얀마·캄보디아 방문…‘미·이란’ 전쟁 에너지 직격탄 맞은 곳 찾아 전략 대화

입력 2026.04.21 16:54

왕이 중국공산당 외사판공실 주임 겸 외교부장이 2026년 3월 8일 인민대회당에서 내외신 기자회견 질의에 답하고 있다./로이터연합뉴스

왕이 중국공산당 외사판공실 주임 겸 외교부장이 2026년 3월 8일 인민대회당에서 내외신 기자회견 질의에 답하고 있다./로이터연합뉴스

왕이 중국공산당 외사판공실 주임 겸 외교부장이 태국, 캄보디아, 미얀마를 방문한다.

궈자쿤 중국 외교부 대변인은 21일 정례브리핑에서 왕 부장이 22~26일 태국, 캄보디아, 미얀마 3개국을 방문해 전략 대화를 한다고 밝혔다. 이들 세 나라는 중국의 메콩강 프로젝트와 일대일로 프로젝트 등에 참여하고 있으며, 미·이란 전쟁 이후 전 세계적 에너지 가격 급등의 충격을 크게 받은 나라들이다.

로이터통신에 따르면 태국은 올해 들어 외국인 관광객 수가 18% 감소할 것으로 예상되며, 바트화는 전쟁 이전보다 66% 수준으로 하락했다. 중동에서 에너지의 50%를 수급하는 구조라 연료비 상승으로 고통받는 데 더해 주력 산업인 관광산업 불황으로 외국인 투자자들이 연이어 빠져나가고 있다.

세계은행은 이달 초 발표한 세계경제 수정 전망치에서 태국의 올해 성장률은 지난해 10월 발표한 전망치인 1.8%에서 1.3%로 낮췄다. 연료 가격이 1바트 오를 때마다 경제 성장률이 0.02%포인트 감소하는 것으로 추산된다. 세계은행은 캄보디아는 4.3%에서 3.9%로, 미얀마는 3.0%에서 2.0%로 하향조정했다.

고유가와 에너지 위기 속 중국과의 에너지 협력이 대안으로 부상할 것으로 보인다. 중국은 캄보디아에 10억 달러(약 1조4600억 원) 규모의 대형 양수식 수력발전소를 건립하고 있다. 미얀마는 러시아 액화천연가스(LPG)를 수입해 중국, 태국으로 역수출하는 프로젝트를 중국·러시아와 추진하고 있다.

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