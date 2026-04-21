GS건설, 인도 재생에너지 시장 파트너십 확대

GS건설은 인도 재생에너지 리파워링 기업인 아리에너지, 풍력발전 선두기업인 수즐론에너지와 지난 20일 각각 업무협약을 체결하고 인도 신재생에너지 전력공급 사업에 본격 진출한다고 21일 밝혔다.

아리에너지와는 인도 내 노후 풍력발전소를 대상으로 한 리파워링 사업을 공동 추진한다. 리파워링은 노후 풍력발전소를 최신 터빈으로 교체해 발전량을 늘리고 수익성을 높이는 사업이다. 양사는 향후 5년 내 인도에서 총 1기가와트(GW) 규모의 풍력 리파워링 프로젝트를 따내는 게 목표다.

GS건설은 수즐론에너지와는 태양광·풍력·에너지저장장치를 결합한 통합 재생에너지 사업 모델 개발에 공동으로 나선다. 수즐론에너지는 풍력 터빈 생산과 유통을 주력으로 하는 기업이다. 양사는 인도 전역을 대상으로 사업 기회를 발굴할 계획이다.

GS건설은 국내 건설사 최초로 인도에서 태양광 발전 사업에 참여해 파투르 태양광 발전단지를 운영하고 있다. GS건설 관계자는“이미 현지에서 호흡을 맞추고 있는 파트너사들에 더해 이번 협약 체결로 사업 영역이 더욱 다변화할 것으로 기대한다”며 “기존 사업의 안정적인 수행과 더불어 통합 재생에너지 솔루션을 통해 인도 시장에서 지속가능한 성장 체계를 완성해 나갈 것”이라고 말했다.