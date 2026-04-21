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올 2분기 전 금융권 대출 문턱 높아질 듯…가계·기업 신용위험 증가 전망도

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본문 요약

오는 2분기에도 정부의 가계부채 관리 기조 아래 국내 은행들의 대출 문턱이 높아질 것으로 예상된다.

은행들이 예상한 신용위험지수는 29로 전 분기보다 3포인트 증가했다.

대기업, 중소기업, 가계 등 전 차주의 신용위험이 증가할 것이란 전망이 다수였다.

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(제공 = 경향신문&NAVER MEDIA API)

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올 2분기 전 금융권 대출 문턱 높아질 듯…가계·기업 신용위험 증가 전망도

입력 2026.04.21 17:07

  • 배재흥 기자

  • 기사를 재생 중이에요

서울 용산구 이태원동 경리단길에 시중은행 ATM이 모여 있다. 성동훈 기자

서울 용산구 이태원동 경리단길에 시중은행 ATM이 모여 있다. 성동훈 기자

오는 2분기에도 정부의 가계부채 관리 기조 아래 국내 은행들의 대출 문턱이 높아질 것으로 예상된다. 은행뿐 아니라 전 금융권의 가계대출 심사가 더 깐깐해질 전망이다. 가계와 기업의 신용위험은 중동 전쟁 등 여파로 더 커질 것으로 예측됐다.

한국은행이 21일 발표한 ‘금융기관 대출행태서베이 결과’를 보면, 2분기 중 국내 은행의 대출태도지수는 -4로 전 분기(-1)보다 3포인트 하락했다. 이 조사는 지수가 양(+)이면 대출태도가 완화될 것이라고 응답한 금융기관이 그렇지 않은 곳보다 많았다는 의미다. 지수가 음(-)이면 그 반대다.

대출태도지수는 가계대출을 중심으로 5분기 연속 음수를 나타내고 있다. 주택담보대출 등 가계대출이 -8로 전 분기(-6)보다 강화했고 신용대출 등 가계일반은 -8에서 -3으로 소폭 완화했으나 여전히 대출이 어려울 것이란 전망이 많았다. 반면 대기업(3)은 대출이 다소 완화되고 중소기업(0)은 전 분기 수준을 유지할 것으로 전망됐다.

대출 수요는 기업을 중심으로 증가할 것이라고 은행들은 예상했다. 2분기 대출수요지수는 17로 전 분기보다 4포인트 높아졌다. 중동 전쟁 등 대내외 불확실성에 따른 유동성 확보 수요 등으로 대기업(14)과 중소기업(28) 모두 증가할 것으로 전망됐다. 주담대 규제로 가계주택(-3)은 감소하는 반면 가계일반(19)은 증시 투자 수요에 따라 증가할 것으로 예상됐다.

국내 은행의 대출태도지수 추이. 한국은행 제공

국내 은행의 대출태도지수 추이. 한국은행 제공

은행들이 예상한 신용위험지수는 29로 전 분기보다 3포인트 증가했다. 대기업(25), 중소기업(36), 가계(19) 등 전 차주의 신용위험이 증가할 것이란 전망이 다수였다. 한은은 “기업은 중동 상황 등 대내외 경영 여건의 불확실성이 확대한 영향이고 가계는 취약차주의 채무상환능력 저하 우려가 반영됐다”고 설명했다.

비은행의 대출 심사도 강화할 것으로 예상됐다. 저축은행(-12→-10), 상호금융(-34→-32), 신용카드사(0→-7), 생명보험사(-13→-11) 등 전 업권의 대출태도지수가 마이너스를 기록했다. 가계부채와 대출 건전성 관리 강화에 따른 영향으로 풀이된다.

대출 수요는 지방 주택 경기 부진이 반영된 상호금융을 제외한 전 업권에서 증가할 것으로 예측됐다. 신용위험은 연체율이 가장 낮은 생보사만 유일하게 감소할 것이란 전망이 나왔다. 이번 조사는 지난 2월27일부터 3월13일까지 203개 금융기관 여신업무 담당자를 대상으로 이뤄졌다.

영문번역(English Translation)
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